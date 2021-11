Südamele on hea, kui minna magama kella 22 ja 23 vahel

Foto: depositphotos.com

Hea ja piisavalt pikk uni on tervisele kasuks, kuid mis kell on kõige tervislikum magama minna? Briti teadlased on nüüd asja uurinud ja jõudnud järeldusele, et vähemalt südametervise seisukohalt tuleks ööund alustada kella kümne ja üheteistkümne vahel õhtul, mitte palju hiljem ja mitte palju varem, vahendab Novaator.err.ee.