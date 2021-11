Kõik, mida teed, tee enda pärast

Endale seatud ootus on teistele meeldimise lootus. Lootus on lollidele, ootus aga maskis rollidele, milles ei saa olla enda moodi. Kui teed kõike ainult enda pärast, siis pettud elus vähem.

Selle kohta meeldib mulle üks ingliskeelne tsitaat: "Bloom like you have your own season."