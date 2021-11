Käes on fööniksi aeg | Oleme sukeldunud karmilisse protsessi, mis paljastab, mis on tõeline ja mis mitte

Oleme sukeldunud karmilisse protsessi, mis paljastab, mis on tõeline ja mis mitte. Mida enam üritad põgeneda ja endiselt peita enda sees intensiivselt vanu mustreid ja tõekspidamisi, seda enam ja ulatuslikumat remonti on vaja, et sellest seiskunud olukorrast välja murda ja edasi jõuda. Muutustele vastu seistes sunnid end läbima karmilist puhastusprotsessi, mis võib kujuneda üsnagi karmiks. Kuid võibolla on see just see, mida on vaja, et leida viis, kuidas saada taas iseendaks, ilma võõraste väärtuste ja koormateta.

Praegune aeg võimendab meie varjatud poolt, et teha see vastuvaieldamatult ja üheselt nähtavaks, seda nii isiklikus kui ka kollektiivses plaanis. Praegused võimsad energiad on ühtaegu karmid ja ka rahuldust pakkuvad, sest annavad võimaluse teadvustada, taibata ja valida teine tee.

Kui tunned sel nädalal stressi või pettumuse suurenemist, on see märk sellest, et oled millessegi oma praeguses elus ülearu kiindunud. Lase lahti ootustest ja püüdest kõike oma kontrolli all hoida. Usalda elu ja jää oma rajale. Teadvusta ja jälgi, et ei sekkuks asjadesse, mis ei ole sinu kontrollida, sest elul on omad suuremad plaanid. Usalda Universumi ajastust, see on alati täiuslik, ka siis kui see sinu egole ei sobi. Teadvusta, et sinu arvamus on vaid arvamus, see pole maailmatõde. Õpi aktsepteerima elu sellisena nagu ta on ja panusta oma energiat vaid sellesse, mis sulle sobib.

Pidevalt sobimatule mõeldes ja selle vastu protestides toidad sa sedasama sobimatut oma energiaga. Selle asemel harjuta end järjekindlalt panustama oma energiat sobivasse ja soovitusse, mitte lootma soovitu saabumisele vaid elama soovitud väärtuste kohaselt oma igapäevase elu tegevustes ja olukordades.