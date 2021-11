Need on 5 sodiaagimärki, kellel veab õnnemängudes

Kes ei tahaks võita suuremat summat, et lahendada oma rahaprobleeme või lubada endale midagi, millest oled unistanud. Samas, kui sa lotopiletit ei osta, siis on kindel, et sa midagi ei võida. Siin on välja toodud need sodiaagimärgid, kellele astroloogia on kaasa andnud vedamise õnnemängudes. Muidugi ei tohiks nüüd pelgalt oma päikesemärgiga kaasnevatele eeldustele lootma jääda ning hasartmängudele sõrme ulatada, kuid miks mitte osta aegajalt mõni lotopilet, et anda rahaõnnele võimalus end ilmutada.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Skorpionid on seda tüüpi inimesed, et nad tihtipeale isegi ei märka, kui leiavad oma mantlitaskust 50-eurose rahatähe just sel hetkel, kui neil seda väga vaja oli või saavad imekombel mõne eriti soodsa pakkumise, millest nad just olid unistanud. Neil on rahaasjade osas väga õnnelik käsi, seega tasub vaid oma soovid ja unistused selge ja kõlava häälega välja öelda ning seejärel lihtsalt vaadata ja nautida, kuidas need üksteise järel maagiliselt täituvad.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Veevalaja on tüüp, kes võtab kalkuleeritud riske, mis tavaliselt tasuvad end ära. Ta ei mängi hasartmänge ega tee midagi hulljulget, kuid tema sisemine tunnetus ja hea vaist juhivad ta kasumlike otsuste tegemise juurde. Veevalajal on kõige enam õnne siis, kui ta ei klammedu millessegi, ega oota paaniliselt kasu. Mida ükskõiksem ta olla suudab, seda suurem on tõenäosus, et õnn talle naeratab.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Ambur on kahtlemata üks õnnelikumaid sodiaagimärke. Raske on seletada, miks mõnel inimesel veab rohkem kui teistel, kuid see võib tuleneda nende optimistlikust ellusuhtumisest ja oskusest võtta kõike kergelt. Nad on seda tüüpi inimesed, kes astuvad kasiinost läbi, leiavad põrandalt dollari, panevad selle mänguautomaati ja võidavad sellega peavõidu.

Kalad (19. veeb - 20. märts)