NÄDALA TAROSKOOP | Võta endale aega, et nautida seda, mida teed

Tervise osas on nüüd oluline jälgida, et sa ei kalduks milleski äärmusse ja võimaldaksid endale piisavalt aega, et tunda end puhanuna ja rahulolevana. Võta endale aega, et nautida niisama olemist, oma keha kuulamist, magamist, head toitu, kallistusi ja armsama kaisus mõnulemist, looduses jalutamist või midagi muud, mis sinu hinge rõõmustab ja hingerahu taastab.

Südameasjade osas peaksid keskenduma tõelistele ja pikaajalistele väärtustele. Ole enda vastu aus, lähtu oma otsustes armastusest ja headusest ning leia oma südames rahu. Sa oled hoitud ja sinu ellu on saabunud ainult need kogemused, mida sa vajad selleks, et hinge ja südame tasandil arengus edasi liikuda. Kui tunned, et miski on väga keeruline, ei toimi mitte kuidagi ning põhjustab sulle jätkuvalt südamevalu, siis on aeg edasi liikuda ja lahti lasta.

Nädala kaartideks on müntide üheksa ja müntide kaks. Praegu on esiplaanil elu maise poolega seotud asjad. Oled oma mõtetega töö, õpingute, raha või koduse elu majandamise juures. Oluline on, et sa oskaksid hinnata oma olukorda ja tulevikku reaalselt. Ära vaata elu läbi roosade prillide ega ära ka alahinda oma võimalusi ja võimeid. Ühtegi otsust ei maksa teha kiirustades ja hirmust lähtuvalt. Leia endas kindlus ja selge teadmine, mida sa soovid ja tahad ning tegutse alles siis.

Nädala kaardiks on karikate paaž. Nüüd saad positiivse impulsi osaliseks. Olgu selleks mõni sõbralik žest, hea ja südamest tulnud pakkumine koostööks või hoopis oma romantiliste tunnete avaldamine. Igal juhul on sinu jaoks kasulikud ning hinge ja südant avardavad arenguprotsessid täie hooga toimumas.

Nädala energiad võtab kokku karikate kaks. Sinu elus on nüüd esiplaanil tunnete, armastuse ja headusega seotud teemad. Sulle võib osaks saada mõni armastusväärne kohtumine toreda inimesega, mis tekitab sinus rõõmu ja õnnetunnet. Kuid kõige tõenäolisem on, et praegune periood toob sinu ellu kellegi, kes paneb sinu kõhus liblikad lendlema. Kõik suhted peaksid sujuma hästi ning ka minevikust pärit probleemide või ebakõlade lahenemine on tõenäoline.

Nädala kaardiks on mõõkade kaheksa. Tunned, et oled kitsikuses ning kohati muretsed ka üleliia. Nüüd on aeg vaadata üle oma uskumused, emotsioonid ja käitumismustrid. Kui sa soovid oma elus muutusi teha, et end paremini tunda, siis alusta alati iseendast. Kui suudad iseennast tasakaalu viia, siis märkad, et elu sinu ümber muutub samuti harmoonilisemaks.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on müntide kuus. Sel nädalal on esiplaanil rahaga seotud teemad. Pead ise raha välja andma ning ootad ka kusagilt saabuvat rahasummat. Lisaks sellele peaksid nüüd enda jaoks lahti mõtlema ka laiemalt töö ja rahaga seotud teemasid. Kas tunned, et annad rohkem, kui vastu saad? Või tunned hoopis, et oled kellelegi võlgu? Katsu leida rahaasjades tasakaal.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab sauade neli. Sind ootab ees väga hea nädal, kus tunned, et suudad nii mõndagi oma unistuste täitumise osas ära teha. Oled oma lähedastega ühel lainel ja just head inimsuhted on need, mis sind paljuski edasi aitavad. Suudad end tavapärasest rohkem avada ja julged näidata oma nõrkusi ja tugevusi. Just sinu siirus, avatus ja julgus on see, mis sel nädalal sind igal elualal kenasti edasi viib.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku narr. Ära lase mööda võimalusest end seiklustesse kaasa haarata. Ole julge ning löö kaasa ettevõtmistes ja projektides, mis tunduvad võibolla esmapilgul pöörased, kuid hiljem saad nentida, et ette võetu oli vägagi väärt, et selles osaleda ja enda jaoks uusi kogemusi ammutada.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab karikate äss. Praegu on sinu jaoks tugevalt esiplaanil emotsioonid. Tegeled eelkõige armastuse teemaga, seda selle kõigis vormides. Kui oled end varasemalt pisut hooletusse jätnud ja tunnete teema on olnud päevakorrast maas, siis nüüd tunned, kuidas oled taas enda avamas universumi poolt pakutud headele emotsioonidele ja südant soojusega täitvatele tunnetele.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on sauade üheksa. Tunned nüüd, et oled valmis emotsionaalselt edasi liikuma. Mis iganes negatiivsetest emotsioonidest kantud kogemused sul minevikus ka olnud on, nüüd oled piisavalt tugev, et sellest kurbusest lahti lasta ja emmata kogu südamest seda rõõmu, mida pakub sulle tänane päev. Ära karda oma tundeid välja näidata ja ära suru emotsioone alla. Lase end vabaks ja vaata maailma kartmatu pilguga.

Imelist nädalat!

