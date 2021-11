Mis vahe on hingesugulasel, karmalisel suhtel ja kaksikleegil?

Kaksikleek ilmub me ellu siis kui mõlemad samaaegselt, paralleelselt häälestuvad maksimaalses mõõtmes oma südamesse. Sageli juhtub see kõige ebasobivamal ajal, kõige ootamatumalt, kõige vähem tõenäolisema inimesega. Ja see on šokeeriv.

Kui sinu ellu on ilmunud kaksikleek, siis seda küsimust sa endale ei esita. Sa lihtsalt tead, et ta sinu kaksikleek on.

Kuidas aru saada, kas tema on sinu kaksikleek?

Levinud on arusaam, et kaksikleek on üks hing, kes on jagunenud kaheks ning hingede taaskohtumisel toimub ülendav ühinemine.

Kaksikleegi suhte puhul on tegemist kõige väljakutsete rohkema suhtega, mida mina pigem väldiks kui ligi kutsuks. Tegelikkuses seda ei saagi ise ligi kutsuda, vaid see tuleb ja vallutab kogu su maailma, et tuua välja meis tingimusteta armastus .

Karma suhe tähendab kaaslaseid, kes on tulnud üksteist õpetama läbi võlu ja valu. Sageli kestab romantiline suhe või kena sõprus lühikest aega. Siis algab teineteise mittemõistmise periood, mille õppetund saab läbi ja kibe maik lahustub alles siis kui jõutakse endas mingi kindla tõdemuse või teadmiseni. Karmaliste suhete abielud ja sõprused ei kesta kaua. On palju petmist, kõrvalsuhteid, teineteise reetmist, huvi puudust jne.

Hingesugulane on kaaslane, kellega sobitakse hästi kokku. Mõistetakse maailma ühtemoodi, koos luuakse teineteise elu paremaks, elatakse harmoonias ja teineteisemõistmises, ehitatakse üles ilus, turvaline ja toimiv pere- või sõprussuhete maailm. Hingesugulasega pigem abiellutakse ja sageli on suhted kaua püsivad.

Aga, kui ta pöördub su juurde korduvalt-korduvalt-korduvalt tagasi, kasvõi kümne aasta pärast, siis on aeg midagi õppida.

Jah, on küll. Kui ütled Ei-Ei-Ei! Stop-Stop-Stop! No-No-No!

Kas seda suhet on võimalik vältida?

Kaksikleegi suhe on nii kuum, et võib põlema panna terve päikesesüsteemi, mil paljud võivad kannatada, sealhulgas nad ise kipuvad põletama ennast maani maha, aga tuhast peavad tõusma mõlemad.

See toob kaasa palju ilusat, sügavat ja kõige erilisemat armastust ebamaisel kujul, aga eeskätt sisaldab kaksikleegi suhe tööd iseendaga.

See pole tavaline armumine. See on midagi, mida sa pole varem kogenud. Sa hingad teda läbi oma südame. /

Teda oodates ja talle mõeldes kaotad ajataju, suutmata jätkata oma töö või argitoimetustega. Sa vajad teda nagu narkootikumi ning iga kokkupuude temaga kaotab su jalge alt pinna ja ümbert reaalsustaju. Sa ei tea, miks see inimene sulle sellisel viisil mõjub, aga see meeldib sulle.

Sa upud sügavale tema sisse kogu oma tähelepanuga ja see võtab su hingetuks.

/ Kaksikleegi teema puhul toimub märkimisväärne sisemine kasv, mil eeskätt õpitakse tundma iseennast. Teine tuleb peegeldama meie kõiki tugevusi ja nõrkusi, tuues üksikasjalikult päevavalgele nn laiuskraadid ja kitsaskohad. Meile tuuakse ilustamata otse vaatevälja kogu segu meeldivatest ja ebameeldivatest aspektidest iseenda kohta, mis on seni varjatud kujul peitnud end sügaval enda sees.

Kui oled iseenda peegeldused tema pealt ära õppinud, siis tõenäoliselt suudad rahuliku südamega elus edasi liikuda - selliselt, et tema olemasolu ja taas väljailmumine jätavad su sisse rahuliku, neutraalse ja sooja tunde, millele vaatad tagasi kui küpsele ja elutargale kogemusele, emotsioonidesse laskumata.

See meenutab tunnet nagu oleksid tõusnud fööniksina tuhast.

Mida suuremalt ja sügavamalt suudad teda tingimusteta armastada, tähendab see, et seda suuremalt ja sügavamalt armastad sa iseennast tingimusteta. See ongi kaksikleegi suhte mõte.

Millal aru saada, et oled kaksikleegi suhtest midagi õppinud?

Kas liblikad su kõhust on minema lennanud ja kiretrumm ei pane su südant adrenaliinist kloppima?

Nüüd mõtled, et oled vaba.

Sa analüüsid, pead endaga sisedialooge, võib-olla osaled mõnes teraapias, võtad ette vaimseid praktikaid, otsid tegevusi, mis mõtted temast eemale viivad, käid kohtamas ja tutvud uute inimestega. Blokeerid ta telefoninumbri, sotsiaalmeedia konto, et lahti saada tema järgi luuramisest. Katkestad sidemeid kõikvõimalikul moel.

Seetõttu võib sageli see põhjustada tunnet, nagu keegi oleks üritanud su südant noaga lahti lõikamas käia, mistõttu sellest välja tulekuks on alati vaja palju aega.

Mõlemale võib põhjustada intensiivne suhe sügavaid hingehaavu, sest see ei saa kunagi olla vabas voolamises, kuna selle eesmärk on tuua meis välja tingimusteta armastamise võimekus.

Sa põgened ja tema jälitab, sa jälitad ja tema põgeneb. See on nagu kassi-hiire mäng.

Sellel on nii tugev müstiline jõud, et niipea kui üritad sellele suhtele lõppu teha, siis tekib su sisse vastupidine tunne, et nüüd alles kõik algab.

Miks on keeruline kaksikleegi suhet õigel ajal lõpetada?

Sa tead, et oled sisemiselt kasvanud. Sa oled enda üle uhke. Sinust on saanud teadlikum inimene, kes on läbi teinud uuestisünni protsessi.

Kas kaksikleegid võivad ka toimivasse suhtesse pikemalt jääda?

Loomulikult ei ole tegemist ainult ajutise kokku-lahku kiresuhtega. Sageli jäävad kaksikleegid elu lõpuni suhtesse, kogedes partnerluse enneolematut kvaliteeti. See on juba tõeline ime, sest kaksikleekide abielu on ego lahutamise abielu.

Aga see on pigem erand kui reegel! Pigem käime kaksikleekidena teineteise eludest orkaanina läbi.

Kas kaksikleegid suhtlevad telepaatiliselt?

Jah, kaksikleekide vahel aktiveerub telepaatia esimesest silmapilgust, sest südamed, mis on teineteise poole avatud suudavad väga lihtsas keeles ja arusaadavalt teineteisega peenenergia tasanditel suhelda. Südamete vaheline suhtlusvorm on ära tõestatud ka teaduspõhiselt HearthMath instituudis Californias. Süda on meie number üks aju. Alati jõuab info enne südamesse ja alles siis pähe. Süda on hinge kõige maisem vorm. Tehke sellest omad järeldused.

Kuidas kaksikleegi väljakutsetega paremini toime tulla?

Mida rohkem sa sulged silmi nägemise ees, seda keerulisem on sul peita oma tundeid südames. Lükkad eemale, tuleb lähemale. Kui põgened, siis jälitab. Kui väldid, siis satub su teele jne.

Mu vastus on lihtne, kuid ebamugav: "Vastassugupoole peegeldus tuleb endas läbi elada ja iseennast selles sügavas protsessis tundma õppida. Mida paremini oleme ennast selles suhtes tundma õppinud, seda leebemaks lahustub meie ego. Ja seda neutraalsemaks muutuvad tunded ja arusaamad teise inimese suhtes. Seda soojema tundega suudame asjadele tagasi vaadata, ilma et see meid käivitaks või haiget teeks."

Kaksikleegi suhe ei ole midagi hirmuäratavat. Vastupidi. Kaksikleegi suhe on maailma kõige ilusam ja õpetlikum suhe, mida on õnn kogeda vähestel. Siiski on sellel omad tagajärjed, millega tuleb arvestada ja millega tegeleda. Ei maksa kontrollimatult tervet maailma kirega põlema panna.