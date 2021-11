Usaldus ja alistumine: mida rohkem sa lõdvestud vastuvõtmisesse, seda kiiremini ilmub soovitu reaalsuses füüsilise manifestatsioonina

Su elus on muidugi juba olemas neid asju, mida sa ei sea küsimuse alla, osa sinu elu aspekte on juba täielikult kooskõlas. Sa ei sea küsimuse alla seda, kas päike tõuseb või kas päevale järgneb öö. Sa ei sea küsimuse alla seda, kas sa hingad pärast sissehingamist välja. Tunneta oma usaldust nende asjade vastu - ja seejärel kanna usaldus üle sinna, kus sa pole nii kindel. Kasuta neid enda heaks ära.

Usaldus on spontaanne kooskõla saavutamine sellega, "mis on", ning selle usalduse kaudu saabub samadhi. Samadhi on täielik reaalsuse vastuvõtmine sellisena, nagu see on. Sisemisel ja välisel kogemusel pole vahet. Need on saanud üheks.

Pole tähtis, kus sa oled, sa tunned end kodus, sest see kodutunne on Jumalik sinu sees. Kui oled usalduse ja lahtilaskmise seisundis, siis sa tead, et sinu eest kannab hoolt organiseeriv printsiip. Sa aktsepteerid tõde, et reaalsus on sinu poolel. Sa määratled oma inimkogemust sellisena, et kõik, mida sa vajad, tuleb sinu juurde. Mida rohkem sa lõdvestud sellesse vastuvõtmisesse, seda kiiremini see ilmub reaalsuses füüsilise manifestatsioonina. Alistumisega loobud sa oma isiklikust tahtest ja oled kooskõlas Jumaliku tahtega. See, mida su isiksus peab parimaks, kaob. Enam ei piira sa oma võimalusi. Arm on roolis. Usaldus tõuseb loomulikul teel sinu seest, kui järk-järgult lased lahti oma individuaalsetest tahtmistest.

Kui palju oled sa kuulnud lugusid inimestest, kes leiavad oma unistuste töö, kui on lahkunud keskpäraselt töökohalt, mis ei lasknud neil väljendada oma loomingulisust? Või neist inimestest, kes lõpuks ometi julgesid lõpetada oma pikaajalise, ent igava suhte, ja kohtasid varsti pärast seda oma hinge-sugulast? Kui paljusid inimesi sa tead, neid, kes lõpuks lasid minna oma ohvrimentaliteedil ja sellele järgnes suur jõustamiskogemus? Ja kuidas on nendega, kes lihtsalt tunduvad olevat õigel ajal õiges kohas? Seal nad on, tehes tööd kuskil poes, kus kohtavad oma uut äripartnerit, spirituaalset õpetajat või abikaasat. Nii juhtubki, kui lased lahti, järgid ja usaldad voolu, mis sind kannab, isegi kui sa ei tea, kuhu. Sa oled äkki olukordades, mis on tulvil sünkroonsusi, ning sinu elu avardub ja resoneerib sinu hingega.

Kujuta ette, et usaldus ja alistumine on puhas valge tuvi, kellel on värske oliivioks nokavahel: see on sinu taastamise kinnitus, justkui oleks see aeg juba käes. Usaldus tunnustab sinu saatuse, rõõmu ja imetluse täiuslikkust. Teadlikkus, avardunud ärksameelsus, aktsepteerimine, kooskõla ja harmoonia on kõik osa suuremast ärkamisest, mis ütleb sulle, et võid nüüd oma haarde lahti lasta.

Usaldus ja alistumine sosistavad sulle, et võid lõpetada kannatuse ja leida rahu. Usaldus ja alistumine sosistavad sulle, et võid lõpetada kannatuse ja leida rahu. Inimlik on tunda sageli suurt soovi teha oma elus midagi erilist. See, et sa tahaksid endale maailmakuulsa sportlase osavust, riigijuhi võimsust või kuulsa kunstniku andekust, on sündinud soovist minna lasta ja olla kooskõlas Jumalikuga. Sul on samasugune põhiline potentsiaal - ja see pole sündinud sinu olukorrast, elukohast ja pangaarvest - vaid sinu hingest. Sinu suurus on otseselt omandatud läbi su tahtmise avada end oma jumalikule hiilgusele ning elada usalduses, olles ühenduses selle allikaga.

Võib-olla ei suuda sa ühekorraga seda hüpet teha. Võib-olla oled sa praegu kergelt lõdvendanud oma kontrollihaaret ja leidnud natuke rahu. Praegu piisab sellest, kui teed vaid mõne nihke, et astuda välja oma mugavustsoonist ja lõdvestuda. Hingata. Uurida oma sisemust. Välismaailm hoolitseb enda eest ise. Praegu suudad sa astuda vaid ühe sammu, teha selle väikese vibratsioonilise hüppe. Kui sa neid vähehaaval teed, aktsepteerid järjest rohkem, siis hakkad tundma, et oled kergem. Raske vastupanuenergia muutub kergemaks ja hirm kaob; üks vibratsiooniline muutus korraga, ja siis järgmine.

Kui sa elad tekitatud minas, siis tundub, et elus juhtuvad sinuga mingid kindlad asjad. Kui astud otsuste, transformatsiooni ja integratsiooni rajale, siis näed, et need asjad juhtuvad elus just sinu jaoks. See laseb sul hakata alistuma, sest sa näed oma elus tegutsemas jumalikku armu. Selle alistumisega jõuab aktsepteerimine täiuseni.