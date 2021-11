7 olulist sammu kaassõltuvusest taastumise teekonnal

Foto: depositphotos.com

Kaassõltuvusest tervenemine võib tunduda võimatu. Sulle tundub, et sina oled ainus inimene, kes temast aru saab ja teda mõistab. Sa võid tunda hirmu, et ilma sinu abita ta kas hukkub või käib alla. Sa võid uskuda, et parem üks halb suhe, kui lõputu üksindus. Kui hirm varjutab meie mõtlemise, siis tekib lõksus olemise tunne – me ei näe lahendusi, mis on otse meie nina all. Me unustame, et täiskasvanuks saamine tähendab enda eest vastutuse võtmist. Tervenemine on valik, mida igaüks saab teha ainult ise, kirjutab Kert Grünberg.