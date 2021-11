Triljoni dollari klubi firmad muutuvad üha üheülbalisemaks

Kõik tunduvad tegutsevat ühe ja sama väärtusahela peal, milleks on andmete töötlemine. Keegi on muutnud müügi andmepõhiseks protsessiks, teine juhib andmetega inimeste suhtlemisvajadust. Paljusid ühendab andmete liikuvuse ja kõikjalt kättesaadavuse teenindamine ning absoluutsest tipust laiab ka firmasid mis rajavad asjade ja inimeste transpordi andmevoole.

Ainuke mitte IT-taustaga triljoni klubisse kuuluv ettevõte on Saudi Araabia naftakontsern Aramco, mille väärtus on võrreldav Google'i omaga. Seejuures Google'i väärtus aina kasvab, olles kolme aastaga peaaegu kolmekordistunud. Oktoobri energiakriisi kõrvale jättes on Aramco vastav näitaja enam-vähem sama, mis see oli kolm aastat tagasi.