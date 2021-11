Hingeteadvuse pôhivajaduseks on armastus

See pole egoisim, kui maailm ja elu pöörleb ümber meie, see on teadvustatud edasiliikumine armastuses ja lõputus arengus. Üks minu taotlus näha ennast energeetiliselt nagu me oleme, tõi mind kord Arizona kaktustevälja kohale, kus rippus minu valgusmuna, minu hingeteadvus koos seda ümbritseva säriseva teadvuse helendava koorega ja seestpoolt avatud aknaga reaalsustesse.

Olin just lugenud Carlos Castaneda raamatuid ja püüdsin mõista, mida nad (Tolteekide järeltulijad) mõtlevad selle all, et me oleme Teise Ise energias pehmed säravad valguse pallid/kookonid. Aga pärast kogetut mõistsin, et meie Hingeteadvuse ümber ongi energeetiline särisev struktuur, mis on summeerunud kokku Jõust, sinu teadlikkusest, teekonnast ja mida kannad endaga kaasas. Samuti annab sinna oma osa sinu praegune füüsis ja see, kes sa oled oma sisemuselt!

Meie elu keerleb ikka ümber põhivajaduste, aga need, kes on mõistnud, et me ei ole lihtsalt ainult luust-lihast 1x teadvusega ja võimalusega rändurid, hakkavad otsima kõrgemat eesmärki ja mõtet, miks me oleme, kus me tuleme ja kuhu läheme?

Ma olen väga tänulik Hingeteadvustele, kes on mind mõjutanud oma olemisega siin ja praegu, kes on suutnud mind sütitada ja andnud tõuke, mis võimaldab esitada küsimusi iseendale ja sinna ÜLES, et avardada oma tõde ja teadlikkuse piire.

Üks selline puudutus tõukas mind unenägemisesse, kus seletati mulle kenasti ära, et nii nagu kehal on olemas põhivajadused, on Hingeteadvuse põhivajaduseks armastus!

Unenägudes on võimalik pääseda ligi informatsioonile, mida me armastame, keda me armastame või keda oleme alati armastanud!

See on tegelikult väga oluline teada igal teadvusel, sest kui kõik muu elu sinu ümber laguneb ja sinu elatud elu hetked pudenevad tühjusesse aja sunnil, on ainult üks energeetiline suurus, mis meile alles jääb ja see on armastuses kogetud tunded, mis on kirjutatud hingeteadvussse emotsioonide tindiga!