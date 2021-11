Novembri energiad: on aeg tegeleda hinge teemadega

Kuu algab Vana Kuu vaikses energias. Kuuloomine on 4. november kell 23:14, Päike ja Kuu on mõlemad Skorpioni märgis. See Kuuloomine toob kaasa ootamatuid muutusi, mis on parimad võimalikud just sel ajahetkel ja olukorras, isegi siis kui esmalt tekitavad just vastupidiseid tundeid. Võta endale sel ajal aega olla omaette ja enesesse süüvida. Nüüd on vaja hoolikalt kuulata oma keha, hinge ja vaimu sõnumeid ning leida rahu ja isiklik tõde iseenda sügavustest. Leitud tõde vajab ka väljendamist ja isiklike uute piiride seadmist.

10. oktoober on mardipäev, meie rahva tähtpäev, mis seostub meesenergiaga ning vilja- ja karjaõnnega, füüsilise ruumi ja kehaga.

Täiskuu on 19. november kell 10:58 Päikesega Skorpionis ja Kuuga Sõnni märgis. See on osalise kuuvarjutusega Täiskuu. Varjutus algab kell 8 paiku hommikul ja kestab kuni kella 14ni, kuid meil pole see vaadeldav, sest Kuu loojub kell 8.23 ja asub ülejäänud varjutuse aja meie jaoks allapoole horisonti. Selle Täiskuu energia juhib meid oma prioriteete õigeks seadma ja annab sisemise tõuke ning otsustavust, et välja mõelda, kuidas edasi minna. Selle Varjutusega Täiskuu energias võime jõuda oma eludes pöördepunkti. Aktiivset muutuste energiat on õhus palju.

22. novembril siirdub Päike Skorpionist Amburi märki. Ambur annab nüüd oma optimismi ja seltskondlikkusega väljundi Skorpioni ajal tehtud sisemise töö tulemustele. Kõik, mis nüüd ilmneb, ja see võib olla midagi täiesti üllatavat, sillutab teed edenemisele kõrgematesse ja edumeelsematesse sfääridesse. Tõenäoliselt tekib nüüd soov end rohkem välja elada, seiklusi otsida ning oma ideid ja mõtteid teistega jagada.

25. november on kadripäev, rahvakalendi tähtpäev, mis on seotud naisenergiaga. Sel päeval vaadeldi ka tähti, Kadripäeva ilm andis meie esivanematele endeid saabuva talve kohta.