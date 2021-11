Viha pärsib immuunsüsteemi ja nõrgestab kopse

Võib eeldada, et kellelegi pole üllatuseks, et viha ja tigedus pärsivad otseselt organismi immuunregulatsiooni võimekust. Niisiis pole tigedus ja vastandumine just parim strateegia nakatumisnumbrite vähendamiseks ja rahva tervise toetamiseks. Nagu ka hirm ja paanika, kirjutab integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav.