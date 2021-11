KUULA ALKEEMIA PODCASTI | Armastusest vihkamiseni on üks samm! Kuidas aga lahutades ikkagi viisakaks jääda?

Ajakirjade Eesti Naine ja Tervis Pluss peatoimetaja Heidit Kaio ja tema eksabikaasa, Aktuaalse Kaamera uudisteankru Priit Kuuse ehk Wenna lahutus pälvis tähelepanu juba siis, kui see juhtus. Nüüd on pilgud uuesti nende poole suunatud, sest Heidit on valmis saanud ja kirjastuselt Pilgrim välja tulnud raamat "Vestlused Priiduga. Lahutus".

Heiditi sõnul arvavad paljud, et ta klaarib läbi raamatu Priiduga midagi ära, tahab midagi tõestada või veenduda, et õigus jääks tema poolele, aga kindlasti see nii pole. Vastupidi - see, kui üks hakkab taga ajama oma õigust ja ütleb, et teine tunneb või käitus valesti, just tülli ajabki. "Otsustasin raamatu kirjutada, sest olen tohutu arutleja, vaagija, analüüsija. Mulle näis, et kui olen nii pika tee läbi käinud ning teekonna käigus vestelnud nii paljude inimestega - raamat on eelkõige vestlused väga paljude inimestega lahutuse teemadel -, siis ma võiks seda lugejatega jagada. Sest inimesed on sageli oma elu suure ja pöördelise hetke keskel väga üksi," jutustab Heidit Kaio Alkeemia podcastis.

Mis on võti, et lahkuminek jääks rahumeelseks?

"Ma ütleksin, et lahkuminek on ego painutuse õpetus," muheleb Heidit. "See on koht elus, kus peab olema suureline. Konfliktid tekivad ego vajadusest õigustada ja öelda, et mina olen parem kui sina või et mul on rohkem õigus kui teisel. Oma ego tuleb painutada, tänada kaaslast ja olla suureline."

Kõlab väga kenasti, aga kui süda on solvumist ja valu täis, siis on äärmiselt väljakutsuv jääda suureliseks, tänulikuks ja andestavaks. Põhjus, miks endised partnerid tülli ja lausa vihavaenlasteks pöörduvad, peitub Heidit Kaio hinnangul lisaks ego õpetusele ka tekkinud omandiinstinktis. "Oleme hakanud võtma teist inimest enda omana. Ühelt poolt tekitab see ka meeldivalt seotuse tunnet, aga teisalt võib inimese enda olemuse ära kaotada," ütleb Heidit. Ego poole pealt tekitab viha laused/mõtted, et "Minuga nii ei tehta! Mind ei jäeta maha!"