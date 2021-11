Miks? Kuidas? Milleks? Küsimused, mis leina ja kriisiga paratamatult kaasnevad

Ükskõik kuidas inimene oma kriisiolukorras miks-küsimust esitab, ei peaks sellele vastanduma. Pigem on hea see lihtsalt ära kuulata ilma oma hinnangut andmata ja kommenteerimata. Kui midagi vastata, siis kõige enam vaid empaatilise peegeldusega, mis väljendab sinu mõistmist tema otsingute või tunnete suhtes: "Sa püüad mõista, miks see sinuga juhtus ja see tundub sulle ülekohtune. Sa tunned, et see on andestamatu, kui õnnetus võis juhtuda kellegi hoolimatuse tõttu." Sageli rahustab ärritunud küsija maha juba see, et keegi kuulab ja suudab peegeldada tema sisemaailma. Ühtlasi toob selline rahunemine talle võimaluse mõtelda oma väidete üle. Olen mõnigi kord märganud, et peale minupoolset peegeldust hakkab inimene oma väiteid pehmendavalt korrigeerima. Talle endalegi võib hakata tunduma oma radikaalsus liialdusena.