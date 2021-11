NÄDALA TAROSKOOP 1.- 7. november | Hoidu ülemõtlemisest ja langemisest negatiivsusesse

Nädala kaartideks on sauade üheksa ja keisrinna. Uus nädal võib kaasa tuua kerget muretsemist ja ärevust. Kui vaja, võta kasvõi tund korraga või päev korraga, et saaksid hakkama ja suudaksid hallata oma emotsioone. Paljud asjad, mille üle sa muretsed, osutuvad õnneks hiljem vaadatuna lihtsalt hirmudeks, mis ei realiseeru. Seega, katsu vältida ülemõtlemist. Jälgi oma emotsioone, ole kohal ja märka, kas sinu elus on asjad tõesti nii nagu sulle tundub, või tekitad sa ise endale minevikku meenutades või tulevikku ette kujutades lisapingeid.

Suhete osas saab käesolev nädal olema isegi suhteliselt harmooniline. Pinged, mis varasemalt on häirinud ja igapäevaelu pingestanud, hakkavad tasapisi oma lahendust leidma. Suudad leida tee oma südamesse ja vaadata kõigele läbi armastuse. Nii leiad sa kõige õigemad lahendused situatsioonidele, mis sinu elus käimas on.

Tööalaselt ei ole asjad üldse halvasti, kuid ometi võib kergesti tekkida pingeid ja stressi. Mida enam suudad hoida oma meele rahuliku ja keskenduda käesolevale hetkele, seda paremini saad hakkama igapäevaste probleemide ja esilekerkivate muredega. Raha osas tasub nüüd hästi realistlikult üle vaadata, millised on sinu võimalused ning kuhu sa täpselt oma raha kulutad. Võimalik, et pead tegema mõned korrektuurid või lihtsalt pisut teadlikumalt majandama hakkama.

Tervise osa on kõige tähtsam meelerahu. Pinged kipuvad hetkel üle pea kasvama ja isegi siis kui stress on alateadvuses peidus, mõjutab see nii vaimselt kui füüsiliselt. Leia võimalus oma tunnetega tegelemiseks, neist rääkimiseks ja nendega töötamiseks. Hea kuulaja ja vestluskaaslane on sinu jaoks hetkel väga oluline. Kui suudad oma muresid jagada, siis näed neid hiljem hoopis teise nurga alt ning nii on neile lihtsam ka lahendusi leida.

NÄDALA ÜLEVAADE 1.0 - 7.11

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)