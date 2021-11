Alustuseks leia alati hingerahu

Minu isiklik kogemus on, et kui ma tean juba ette, et tuleb kohustusterohke päev ja juba ette on näha, et kõik planeeritu ei jõua teoks saada, ja tuul möllab kahe kõrva vahel juba enne kui midagi tegemagi hakatud, siis ma lihtsalt võtan hetke ja vaatan. Päikesetõusu. Puuoksa tuules. Linnukest maas. Valgust kivil. Vihmapiiska lehel. Toon end kohale, koondan. Olen tänulik.