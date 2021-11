Novembrikuu toob kaasa vajaduse püsida teadlikult positiivses

Ehk tunned, et mingi suund elus tõmbab sind enda ligi või vastupidi, kaotad äkitselt huvi teemade osas, mis on sind varasemalt huvitanud. Samuti võivad lihtsalt mõned uksed sinu elus nüüd sulguda.

See võib ilmuda ka nii, et kõik uksed on kinni ja Sa pead endale uue tee leidma. On väga oluline, millist energiat Sa endast välja kiirgad. Kui oled negatiivsusele suunatud, siis ka asjad võivad seiskuda ja Sa tunned ennast tupikus. Kui oled positiivne, siis on võimalik, et Sind ootab uus tasand. Vaata, mis viib Sind edasi.

Peamine, mida meeles hoida - ära otsi toimuvas negatiivset. Oma tupikutest saad ise ennast välja tuua, kui tunnetad endas meeldivaid emotsioone ja sellega lood isikliku ime. Üldiselt kõik on praegu suunatud tõusule, aga kui Sa näed, et ümberringi kõik on halvasti, siis Sa ei suuda näha ega tunda tõusu. Kuid ka tõus võib tekitada kummalisi tunded, sest praegu Sa võtad hoogu selleks, et lennata.

Kui Sa tahad midagi saavutada siis toetu vaid endale, sest see on ju sinu tahe ja unistus ning kõik, mida Sa selleks teed, saab olema Sinu.

Eluteele võivad sattuda inimesed, kes karjuvad: "Päästa ennast, me kõik sureme!", ümberringi võib olla kao, kuid see tuleb lihtsalt üle elada. Võivad juhtuda sündmused, mis panevad inimesi jooksma poodidesse ja asju kokku ostma. Ära mine paanikaga kaasa, kuid luba sellel juhtuda, luba inimestel nautida oma ostlemist ja ärevust ning makaronidega täidetud köögikappe, see on nende valik ja nende teekond positiivsesse arengusse.

Igal inimesel on oma tee kõrgematesse vibratsioonidesse. Kui mitte sekkuda, mitte vaielda ega tõestada, et Sinu tee on kergem ja parem, siis kõik saavad oma kasu. Kõik sõltub Sinu tajumisest ja selleks on Sinu nõusolek olla enda reaalsuses, milles kõik on hästi. See pole kellegi soov, piisab Sinu enda valikust. Sinu tahtejõud määrab kõik.