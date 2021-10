Ettevaatust! Neid sodiaagimärke ootab ees keeruline novembrikuu!

Skorpioni märgi poolt valitsetud novembrikuud on seostatud lõppude, surma, saladuste ja hirmudega. Tumedate varjunditega noorkuu ripub meie kohal 4. kuupäeval, ahvatledes meid negatiivsele mõtlemisele, samal ajal kui täiskuu Sõnnis võib omakorda tuua esile meie neurootilise poole. Need on ohtlikud ajad inimeste jaoks, kes endas kahtlevad ning kalduvad depressiivsusele; neile, kes näevad klaasi juba pooltühjana, võib klaas lausa tunduda mitte tühi, vaid katkine.

Hea uudis on see, et planeet Veenus liigub Amburi sodiaagimärgis, mis toob leevendust neile, kelle süda on murdunud või kes on armastuses pettunud.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Täiskuu, mille ajal on seekord ka kuuvarjutus, paneb sind tundma, et oled läbikukkunud ning hakkad enda üle nii karmilt kohut mõistma, et see on peaaegu naeruväärne. Tavaliselt hindad sa end üsna kõrgelt, kuid nüüd tunned end kehvasti ja oled ise enda vastu liiga karm. Ainus, millele sinu mõte liigub, on see, mis on läinud halvasti, millega sa pole hakkama saanud või mille osas oled pettunud. Sa pead märkama, et elus on ka häid asju. Leia tee enda südamesse tagasi ja taasta oma optimism ja usk elusse.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Tunned end pettununa, sest ei saa seda, mida sa tahaksid. Sind ümbritsevad inimesed kipuvad samuti sulle ülekohut tegema, hoolimata sellest, et sa tegelikult annad oma parima, et suhteid laabumas hoida. Sel kuul tuleb sul leida enda seest see, mis laseb sul püsida õigel teel. Ära kaota oma sihti sellepärast, et sind ümbritsevad inimesed tekitavad sulle pingeid või arusaamatusi. Katsu vastu pidada selles emotsioonide virr-varris ja säilita kaine mõistus.

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)