Valukehad võivad käivituda minevikust pärit kogemuste tõttu

Foto: depositphotos.com

Mõned valukehad reageerivad vaid üht kindlat liiki käivitajale või situatsioonile. Tavaliselt resoneerib see mingisuguse kindla emotsionaalse valuga minevikust. Laps, kes sirgub kodus, kus rahaküsimused on sagedased draama ja konfliktide allikad, võib näiteks omaks võtta vanemate rahateemalise hirmu. Tal võib välja kujuneda valukeha, mis käivitub alati, kui päevakorral on rahaküsimused. Selline laps ärritub või vihastab täiskasvanuna isegi ebaoluliste summade puhul. Niisuguse viha või ärrituse taga on püsimajäämise küsimus ja tugev hirm.