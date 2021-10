Kui õnne pärsib trauma

Olles suhtes nartsissistiga, sõltlasega, ebastabiilse käitumisega või antisotsiaalse isikuga on vägagi stressirohke. Enamasti on eelnevalt nimetatud tervetest käitumismustritest kõrvalekalletega inimesed etteaimamatud, väärkohtlevad ja hoolimatud. Sellised käitumismustrid hõlmavad valetamist, tõrjumist, petmist, kättemaksu, äkkviha purskeid, karistamist ja teisi passiiv - agressiivseid käitumise viise.

Nartsissistiga ei tea Sa kunagi, kuidas ta järgmisena käitub ning on võimatu tunda ennast sellises suhtes turvaliselt. Sellises suhtes on Sinu närvisüsteem pidevas ärevuse faasis, kus Sa oled iga hetk valmis kas võitlema, põgenema või mängima surnut ehk tarduma. Ebaturvaline ja ohtlik seisak Sinu ajus ei anna Sulle võimalust puhata, ennast turvaliselt tunda ega usaldada ümbritsevat.

Olles nartsissistlikus suhtes või läinud lahku nartsissistist, on Su aju siiski trauma olukorras ja käitub vastavalt. Selle asemel, et elada peale lahkuminekut rahulikku, turvalist ja nauditavat elu, kannad Sa endaga kaasas trauma pagasit. Tunned ennast ärevalt, ebakindlalt, kõikuvalt, otsustamatult, emotsionaalselt, lähed kergelt teiste emotsioonidega kaasa - kartlikult, lõhestunult. Iseennast otsides ja soovides edasi liikuda, hoiab Sind vana trauma ikka veel vanas energias, uskumustes ja mälestustes kinni.

Tihti on minu kliendid teraapiaruumi tulles teadlikud, et nartsissistlik suhe on väär ning tekitab kannatusi, kuid vaatamata nende teadlikkusele, on neil siiski raske sealt lahkuda. Rääkimata oskusest luua eluterve suhe või üldse teada, milline peaks toetav ja eluterve suhe olema. Tihti tuntakse süüd, et ollakse midagi valesti teinud või tuntakse end ebapiisavana. Kui Sind valdavad sarnased tunded, siis tea, et sa pole sellist käitumist ära teeninud ja väärid parimat.