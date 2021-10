Skorpioni sodiaagimärgi aega jõudmine sunnib pöörama tähelepanu oma sisemaailma ja hingesügavustesse

Skorpion näeb ja tunneb teravalt ja sügavalt ega jäta seda ka väljendamata. Nüüd on aeg suunata oma tähelepanu välistelt sündmustelt enese sisse, oma sisemistesse sügavustesse ja otsida tõde enese seest. On aeg ära tunda ja läbi näha oma isiklikud põgenemismustrid, teesklused ja poosid, teadvustada ja võtta vastutus oma mõtete ja tunnete eest.

Võta kokku kogu julgus, et tunda oma sügavamaid tundeid ja teha otsus need vajadusel ise ümber muuta. Skorpion on Alkeemiku märk, Fööniks, kes valdab vaimse ümbersünni kunsti. Usalda ennast, ka sina suudad seda.

Nüüd tuleb julgeda otsa vaadata sellele, mis on. Ka siis kui see ei ole ilus ega meeldiv. Skorpion juhatab meid läbi kriisi uude kvaliteeti. Inimesed on praegu erakordselt tundlikud ja seepärast tuleb erilist tähelepanu pöörata esiteks oma mõtetele ja tunnetele ning teiseks eneseväljendusele.

Lakkamatult on vaja jälgida, et looksid oma mõtete ja tunnetega endale sobivat ja püüda väljendada oma seisukohti vägivallatult ja hinnangulisust vältides. See, mida sa mõtled ja ütled teise kohta, räägib eelkõige sinust enesest. On vaja olla aus, aga samas kaastundlik, nii teiste kui ka enese suhtes. See nõuab igapäevast tähelepanu ja harjutamist, ent on ainus viis luua võimalus soovimatust olukorrast või enesetundest väljumiseks.

Edu võtmeks on loobuda süüdistamisest, vaidlemisest, oma arvamuse ülimuslikkuse tõestamisest, oma seisukohtade õigustamisest ja selle asemel tegeleda korra, rahu ja harmoonia loomisega enese sees. Sest kui kindlust, rahu ja tasakaalu pole sinu sees, pole sul lootust leida neid ka väljastpoolt. Sa ise oled ju oma elu looja.