Kolm sodiaagimärki, keda ootab novembris ees tõeliselt suurepärane aeg

November saab olema tegelikult hea kuu kõikidele sodiaagimärkidele, kuid kõige paremini õnnestuvad asjad Kaksikute, Amburite ja Veevalajate jaoks.

November toob kaasa põneva aja. Alustame noorkuuga Skorpionis 4. kuupäeval, Merkuuriga Kaaludes 5. kuupäeval ja Veenusega Amburis samal kuupäeval. 19. novembril kogeme Kuuvarjutust Sõnnis ja 24. novembril liigub Merkuur Amburisse. Kui olete avatud headusele ja kõigele uuele ning oma meelestatuselt entusiastlik, siis saate kogeda kõike head, mida need taevased seisud võivad kaasa tuua.

Kaksikutele (22. mai - 21. juuni) kujuneb kuu esimene pool mõõdukalt edukaks, kuid just kuu teine pool on aeg, kus nad hakkavad tõeliselt särama. Neid ootab hea aeg just tööalaselt ning peale 14. novembrit peaks saabuma hea uudis, mida ollakse oodanud. See võib tähendada nii unistuste ameti saamist, palgatõusu, töötingimuste paranemist või muud positiivset, mis teeb tõeliselt rõõmu. Alates 19. novembrist peaksid asjad veelgi sujuvamalt liikuma hakkama ning Kaksikud avastavad ka enda potentsiaali, mida kasutades suudavad nad oma unistusi realiseerida.

Amburitele (23. november - 21. detsember), eriti just neile, kes on sündinud novembris, toob kuu kaasa edu igal alal. Kõik, mida nad ette võtavad, sujub imeliselt ladusalt. Amburid suudavad tänapäeva segases ja pidevalt muutuvad maailmas säilitada selge pea ja ratsionaalse mõtlemise ning pakuvad tuge ja stabiilsust ka teistele. Eriti hästi sujuvad sõprussuhted, sest üksteisemõistmine sujub hästi ning ka empaatiavõime on Amburitel praegu suur.