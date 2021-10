Ära haletse kedagi, sest see toob kaasa valu ja läbimõtlemata samme

Foto: depositphotos.com

Inimesed on hakanud mõistma, et nad vastutavad täielikult ka oma heategude eest. Ei vastuta mitte teised, kes nende poolt tehtu heaks kiidavad, vaid heategija ise. Väga tähtis on aru saada, mida tähendab väljend "Ära kahjusta!". See tähendab seda, et kontakti astudes oled sa kahe inimese vahel toimuvas alati võrdne osaleja. Vägivaldne headus tekib siis, kui üks inimene annab rohkem, kui teine suudab vastu võtta. Inimene, keda on teise inimese headusega "vägistatud", ei hakka paremini mõistma ega oska talle antavat abi hinnata või tänulik olla ning areneda selliselt, et tal õnnestuks oma probleemidest vabaneda. Ta jääbki teiste toetusest ja teistelt saadavast eluenergiast sõltuma ega suuda oma eneseabi allikat avada, kirjutab Alexis Varnum.