Astronoomid leidsid esimese võimaliku planeedi väljaspoolt Linnuteed

Tähesüsteem, milles ta võimalikult tiirleb, ei ole kõige tavalisemate killast. Selle üks komponent on kas neutrontäht või must auk, teine Päikesest paarkümmend korda suurema massiga täht. Kolmas võimalik komponent on planeedikandidaat, mille jälile jõudsid teadlased niinimetatud varjutusmeetodil.