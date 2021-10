NÄDALA TAROSKOOP | Usaldada universumit ja märka, kuidas sinu elus hakkavad juhtuma imed

Nädala kaartideks on müntide kümme ja mõõkade kaheksa. Sinu elus on kõik võimalik, kui sa ise seda usud. Enne ei saa ükski ime end ilmutada, kui sa ei ole andnud endale luba imedesse uskuda. Sul on võimalus jõuda edasi tööalaselt, saavutada paremat rahalist olukorda, luua uusi suurepäraseid suhteid, tervendada juba olemasolevaid suhteid, kui sa usud, et oled väärt parimat ning et sinu elus juhtuvadki head asjad. Kui oled kinni mineviku haavades, ebaõnnes ja piirangutes, siis sulged ise positiivse jaoks silmad, mis soovib saabuda. See, et sa valid elu usaldamise, ei tähenda, et sa ei koge kunagi ebaedu. See tähendab, et sa lased elul juhtida end läbi õpetlike situatsioonide hetkede juurde, mis sind toetavad, rõõmustavad ja lasevad sul areneda. Kui sa hoiad südame avatuna ja elad kogu hingest, siis saad kogeda kõige suuremat rõõmu, naudingut ja rahulolu.

Suhete osas ootab sind ees aeg, kus toimuvad üsna olulised arengud tulevikku silmas pidades. Võid tunda, et soovid oma partneriga mõnel olulisel teemal, mis on juba pikemalt hingel olnud, vestelda või arutada selgeks mõni teema, mis on teid takistanud edasi liikumast. Hoia meeles, et sinu enda võimuses on oma elu muuta ja suhet kujundada. Kui sa ise tead, mida sa tahad ja julged otsuseid vastu võtta, siis saad liikuda oma unistuste suunas.

Töö- ja rahaasjade osas on nüüd aeg muuta oma uskumusi. Kui oled olnud veendunud, et sind saadab aina ebaõnn või et mingeid olukordi, mis sind häirivad, ei saa muuta, siis nüüd alusta sellest, et muudad oma mõtteid. Hakka uskuma, et elu on sinu poolt. Kui sa ei saa muuta olukorda, milles sa oled, siis muuda oma mõtteid. Leia võimalus näha hetkeolukorda kasvõi neutraalsena, kui sa ei suuda kohe midagi positiivset leida. Alusta kasvõi mõnest väiksest sammust. Samamoodi saad hakata ka oma rahalist olukorda parandama. Alusta selles, et vaatad üle oma väljaminekud ja proovid kusagilt kulusid kokku hoida.