Viikingid jõudsid Ameerikasse täpselt tuhande aasta eest

Foto: depositphotos.com

Juba varasemast on teada, et viikingid seilasid Ameerikasse sadu aastaid enne pikalt maailmajao avastajaks peetud Christoph Kolumbust. Newfoundlandi saarel päevavalgele tulnud puutükkide analüüs osutab, et viikingid tegutsesid saarel juba vähemalt tuhande aasta eest, vahendab Novaator.err.ee.