Maailmakoristuse ülekanne tähistab 191 riigi osalemist üleilmses koristamises

Lets Do It World'i tegevdirektor Anneli Ohvril sõnul lõid tänavuse Maailmakoristusel osavõtjate rekordeid ka paljud riigid, näiteks Saksamaa, Rootsi, Läti, Inglismaa, Šveits, Ukraina ja samuti meie oma Eesti. "Kokku 16 riiki, kelle tulemused olid parimad võrreldes eelneva kolme ülemaailmse koristuspäevaga. Meie eesmärk on kaasata kõikides riikides vähemalt 5% elanikest, et tekitada ja kiirendada liikumist prügivaba maailma suunas. Maailmakoristuse rahvusvahelises saates keskendutaksegi eelkõige sellele, kuidas Maailmakoristuse tuules luua muutuseid ühiskonda," lisas Ohvril.

"On uhke tunne, nähes meie Eestist alguse saanud liikumise ja nüüdseks välja kasvanud globaalse organisatsiooni võrgustiku liikmete suutlikkust mobiliseerida miljoneid inimesi Maailmakoristuspäevale ja nende tegevusi muutuste loomisel. Saade annab sisutiheda ülevaate liidrite tegevusest, unistustest ja plaanidest. Keskkonnateadlikkuse muutus saab alguse igaühest meist, seetõttu kutsun Eesti inimesi vaatama ja kaasa mõtlema saate kommentaariumis," ütles Heidi Solba, Let's Do It World'i president ning globaalse võrgustiku juht.

Muuhulgas räägib UN-Habitat'i esindaja Nele Kapp sellest, miks Lets Do It World pälvis nende poolt prestiižse "Scroll of Honor" auhinna ning ÜRO Arengu programmi Act4SDGs esindaja Lisa Heinrichs rahvusvahelisest koostööst kestlike arengu eesmärkide saavutamisel.

Ülekandes saavad sõna Indoneesia, Hiina, Itaalia, Kanada, Hong Kongi, USA, ja paljude teiste Lets Do It Worldi riikide liidrid, kes räägivad oma riigi väljakutsetest ja järgmistest sammudest prügiprobleemi lahendamisel. Teemadest kuuleb veel noorte kaasamisest, e-jäätmetest, jäätmetarkadest linnadest, haridusest ja muutuste tekitamisest.

Tänavusest Maailmakoristuspäevast 18. septembril võttis osa rekordilised 191 riiki ja territooriumi. See on kõigi aegade suurim tulemus, võrdluseks eelmisel aastal võttis osa 166 riiki ja 2019.aastal 180 riiki. Rekordtulemuse tähistamiseks läheb 23. oktoobril eetrisse erisaade Maailmakoristuse veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites.

Saade on eriline nii sisult kui vormilt. Saatesse on loodud neli erinevat virtuaalset stuudiot - vaataja leiab ennast Aafrika savannist, Hawai rannalt, Aasia mägijõgede vahelt kui ka Eesti metsast. "Uudne tehnoloogia võimaldab meil luua stuudios viibivate inimeste ja 3D-keskkondade vahel üsna orgaanilise silla. Kasutame nii virtuaalset lava, kaameraid kui ka ekraane, mis on kõik kokku toodud virtuaalsesse stuudiosse," ütles saate produtsent Katrin Meier-Kaldra.

Inglisekeelset saadet juhib BBC World Service telereporter ning Vatikani erikorrespondent Colm Flynn. Muusikaliselt tervitavad vaatajaid Naised Köögis, Wateva (Eesti) ning Nylon Six (Holland/USA). Produktsiooni ja digiplatvormi teostaja on MultiCityTV OÜ.

Ülekannet saab jälgida Maailmakoristuse erilehel www.worldcleanupday.org/live ning Maailmakoristuspäeva sotsiaalmeediakanalites www.facebook.com/worldcleanupday.global ning www.youtube.com/worldcleanupday.

Maailmakoristuse globaalset koordineerimist toetab Eesti Vabariigi Valitsus.

Maailmakoristust korraldab rahvusvaheline keskkonnaorganisatsioon Let's Do It World, mida juhitakse Eestis asuvast peakorterist ning millel on liikmesorganisatsioonid 164-s riigis. Lets Do It World on ÜRO Keskkonnaprogrammi ja ÜRO Keskkonnaassamblee akrediteeritud liige. Maailmakoristus toetab seitset ÜRO kestliku arengu eesmärki.

Let's Do It World'i globaalsed strateegilised partnerid on UN SDG, UN-Habitat, Earth Day, UNESCO, Good Deeds Day, Aafrika Liit, Aafrika Olümpiakomitee ja teised.

Maailmakoristuspäeva saab toetada veebilehel www.worldcleanupday.org/toeta