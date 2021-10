Ilona Karula: millised on sinu elu mängureeglid?

Kui puudub võimalus enese terviklikuks väljendamiseks, siis vaiki. Ava suu ainult nii palju kui on vaja, sealhulgas söömiseks. Ära jaga üleliigset infot ega loobi sigade ette pärleid. Tähtis tasub olla ainult enda, mitte teiste jaoks.

Ära pressi ennast sinna, kuhu sa ei mahu, sealhulgas kaks numbrit kitsamatesse riietesse. Anna endast parim, mis vastab sinu standarditele, mitte teiste poolt ettekirjutatud normidele.

Kui oled kasiinos võidulainel siis oska õigel ajal lõpetada, seda veel enne, kui jõuad mängida ennast uuesti kaotusringis maha.

Vali oma vaidlusi. Mesilased ei pea vajalikuks seletada kärbestele, miks mesi on parem kui s.tt. Vali endasugused või endast targemad, kelle pealt sul on midagi õppida. Praktiseeri tänulikkust, see hoiab sind külluse seisundis ja tõmbab küllust juurde.

Teadvusta, et puudusteadvuses külluse loomine on lõks, mis loob külluslikku puudust. Odav ja soodne on vaesuse energia. Otsusta, et leiad kõik sulle sobiva hinnaga.

Usalda, aga kontrolli.Tegelikult ära usalda mitte kedagi, peale iseenda.

Karm reaalsus, aga inimene juhib oma elu täpselt nii palju kuivõrd suudab unenägusid juhtida. Meie elu on reaalsuseks maskeerunud unenägu.

Suhtle inimestega läbi nende hinge. Suudle silmadega veel enne kui huuled maanduvad kehal.

Hinda inimesi ja ettevõtteid nende energeetika, mitte välimuse järgi. Kõik, mida endaga seod, sellest moodustub sinu energeetika. Ole valiv.

Kuldne kesktee tähendab keskpärast igavat elu. Riski ja käi noateral. Kui miski tundub kahtlane, siis ongi see kahtlane.

Loomingut pole võimalik välja mõelda, see saab ainult välja voolata. Lõdvestu. Kõik, millele annad vabaduse pöördub täiuseks. Kõik, millele annad loa, vabastab piirangutest.

Peegel on peegel. Tahad näha ilu, lahkust, armastust, siis naerata esimesena. Pole halvemaid ega paremaid sagedusi, on erinevad sagedused. Kohanemine on vaimse küpsuse mõõdupuu. Võidab see, kes oskab ebamugavates olukordades ennast mugavalt tunda.