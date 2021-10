20. oktoobril mõjutab meid intensiivse energiaga täiskuu, mis aitab tuua positiivseid muutusi

Õhus on pinget ja see pinge annab tõuke edasi liikumiseks uude kvaliteeti. Aktiivsed protsessid süvenevad ja jõuavad murdepunkti, sundides tegutsema ja oma elus vältimatuid muudatusi tegema. Võib-olla tunned end viimse piirini viiduna, ent just seda ongi vaja, et ennast kehtestama ja oma tõde väljendama ning ennastsäästvaid piire seadma õppida.

Keset võimumänge on vaja jääda enesele truuks ja maandatuks ning väljendada ausalt oma vajadusi. Kindlasti tuleb selle täiskuu ajal jälgida, et ei kasutaks liigselt jõudu ega alluks hirmudele, mis selles energias tõenäoliselt esile kerkivad.

Täiskuu toob nähtavale nii hea kui halva ja heidab valgust ka kõigele disharmoonilisele, ebapüsivale ja jätkusuutmatule, et saaksid selle teadvustada, puhastada ja muundada.

Otsuseid tehes sea enda emotsionaalse, vaimse ja füüsilise heaolu parandamine prioriteedina kindlalt esikohale. Hoia eemale teiste inimeste loodud draamadest ja seebiooperitest ning keskendu sellele, mis on oluline sinu jaoks.

Kindlasti on vaja teadvustada, mis ajendab sind tegutsema, on see armastus või hirm. Vaatle ja teadvusta, kas su hirm on õigustatud või tuleneb see lihtsalt su mineviku ebakindlusest ja kaalu, kes sa sellises olukorras olla tahad. Nüüd saad valida vanadest hirmudest loobumise ja uue suhtumise. Tuleta keset intensiivset elumöllu enesele meelde, et tormi silmas on alati rahu ja rahu ning vaikuse võid leida ka enese keskmest.

Võta aega olla omaette, vaikuses, et taasühenduda oma tõelise olemusega, rahu, soojuse ja armastusega. Mediteeri, tegele loominguga, kuula muusikat, tee midagi hinge kosutavat. Kindlasti aitavad täiskuu energiates end maandada ja tasakaalustada looduses liikumine, kõikvõimalikud veeprotseduurid, elav tuli ja teadlik hingamine.