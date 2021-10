7 praktilist soovitust, kuidas jõuda pikaajalise ning õnneliku kooseluni

Meie - st. minu ja minu abikaasa Ennu arvates on meie pikaajaline kooselu õnnistus! Tänase seisuga jookseb meil 33-s kooselu aasta, abielus neist 31. Võime julgelt väita, et oleme õnnelikus abielus.

Oleme (ala)teadlikult pannud oma elus suhte prioriteediks number üks, mis ei tähenda, et me kogu aeg mõtleme sellele. See tähendab, et me ei jäta seda unarusse (kuigi vahest harva on ka seda juhtunud)!

See ei tähenda, et oleme olnud kohe väga teadlikud. Ei, vastupidi, oleme hoolega läbi kolistanud kõik kaasa saanud mustrid ning mõistes, et on võimalik ka teisti, oleme olnud lihtsalt tohutult tänulikud. Teadlikuks saamine ei tähenda, et kohe ja automaatselt käitumises muutus toimub. Ka see vajab eraldi panustamist.

Näiteks, minu üks põhimustreid suhtes oli kunagi passiivne agressiivsus. Mida selle all silmas pean - ühte kaasa saadud mustrit, mida tõenäoliselt kõik on näinud ja võib-olla ka kasutanud - kui olen pahane, solvunud vms siis "pilt on ja häält ei ole". Ma loobusin rääkimast ja pigem ignoreerisin Ennu! Mida pikemalt see õnnestus, seda suurem võitja olin, sest panin ju teise kannatama. Alles ajapikku hakkasin mõistma, et kannatasin ise sama moodi! Ja kui seda nägema hakkasin siis tekkis küsimus, milleks see mäng ja kelle kulul?