NÄDALA TAROSKOOP | Julge usaldada oma sisetunnet!

Nädala kaartideks on mõõkade kaks ja kuu. Praegune periood nõuab eelkõige iseendas vaikuse ja selguse leidmist. Sinus on tugev intuitiivsus ning tunnetad hästi, mis on sinu jaoks õige, mis vale. Ära kiirusta ühtegi otsust tagant, tee oma valik siis, kui selleks on õige aeg. Kohati võid tunda, et tahaksid oma elu üle rohkem kontrolli saavutada, et end kindlamini tunda. Kuid nüüd tasub sul tegelikult just eelkõige usaldada elu loomulikku kulgemist. Kõik, mida sa vajad, jõuab sinuni. Varu pisut kannatust. Sinu ülesandeks on kuulata oma sisehäält, anda oma parim ja usaldada, et universum toob sinuni just selle, mida sa vajad oma arenguks.