KUULA ALKEEMIA PODCASTI | Terapeut vastab: Mis on kõige suurem viga, mida lahku minnes tehakse?

Terapeut selgitab, et tegelikult on vigu lausa nii palju, et nendest võiks teha 24-tunnise eraldi saate ja siis jääks ka veel mõni mainimata. Üks viga on näiteks see, et ema või isa hakkab teist vanemat lapse elust välja lõikama, eirama või maha tegema. Saali Saul toob välja, et värsked pereteraapia suunad soovitavad lapsel pärast lahkuminekut jääda elama selle vanema juurde, kes teist rohkem austab.

"Laps on pool emast ja pool isast. Andes lapsele otse või kaudselt mõista, et teine vanem on halb, anname lapsele tegelikult ka vihje, et pool temast on halb," selgitab pereterapeut ja lisab, et juured, sh nii ema kui isaga suhted, on lapse enesehinnangu ja minapildi jaoks väga tähtsad. Isegi, kui teine vanem oli paarisuhteks kõlbmatu, siis vanema rolli see automaatselt ei laiene.

Kolm muutumatut asja - surm, maksud ja lapsevanema roll

"Kui öeldakse, et kaks asja siin elus on muutumatud - surm ja maksud, siis pereterapeudina lisaksin ma sinna ka kolmanda - lapsevanema roll!" tõdeb Katrin Saali Saul. Seepärast tuleb austada teist vanemat, lubada lapsel temaga kohtuda ning olla koostööle orienteeritud suhtumisega.

Sageli on vanemad kimbatuses ega oska lastele "õigesti" lahutusest teada anda. Eesti juurtega argentiina ja saksa terapeut Tiiu Bolsman õpetab, mida võiks lapsele öelda, et luua turvalisust, rahu ja armastus: "Sa oled saadud armastuses. Me oleme Sinu loojad ja sina oled pool ühest ning pool teises. Ma armastan sinus su emmet/issit, sest sa oled pool temast."

Katrin Saali Saul rõhutab, et iga lapse jaoks on laastav kuulda, kui tema vanemad ei armasta enam teineteist ning et võib-olla pole temagi tahetud või armastuses sündinud laps. "Öeldes lapsele välja, et isegi kui vanemad ei ela enam koos, siis nad armastavad last tervikuna, ka teise vanema "poolt". See annab lapsele võimaluse armastada mõlemat vanemat," räägib Saali Saul.

Kiirustamine on kõige rängem viga