Kui sinu kallima armastuskeel on füüsilise puudutuse keel, siis tasub järgida neid nõuandeid

Kriisiaegadel kallistame üksteist peaaegu instinktiivselt. Miks? Sest füüsiline puudutus on jõuline armastuse väljendus. Kui oleme kriisis, siis vajame rohkem kui midagi muud seda tunnet, et keegi meid armastab. Sageli ei suuda me küll asjaolusid muuta, kuid kõigest on kergem läbi minna, kui keegi meid armastab. Kõige olulisem on kriisiaegadel oma kallima või abikaasa kõrval olla ja teda armastada. Sinu sõnad võivad küll vähe aidata, aga sinu füüsiline puudutus räägib sellest, et sa hoolid. Kriisid valmistavad pinnase armastuse väljendamiseks. Õrnu puudutusi mäletatakse veel hiljemgi, kui kriis möödunud on. Ka see, kui me peaksime puudutama, aga selle tegemata jätame, ei unune niipea.