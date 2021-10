Julmusevabal moesõul näeb ainult loomasõbralikest materjalidest rõivaid ja aksessuaare

Julmusevabal moesõul astuvad oma kollektsioonidega üles The Korsars, Mia&Leela ning KiRiVOO, kes kõik on liitunud ka karusnahavaba programmiga "Fur Free Retailer". Lisaks on kampa tulnud Eesti Kunstiakadeemia tudengid, kellega Loomus viis 2020. aastal läbi ühisprojekti "Hea Eesti Asi".

Kõik nad on loonud moesõu jaoks kollektsiooni, mida iseloomustavad loomasõbralikkus, jätkusuutlikkus ja eetilisus. Kõrvale on jäänud kõik loomsed materjalid, näiteks karusnahk, vill ja siid.

Loomuse juhatuse liikme ja moesõu korraldaja Sirli Spelmani sõnul on Loomus juba aastaid taolise ürituse korraldamisest unistanud. "Nii nagu toidulaud ja iluarsenal, saab ka moetarbimine olla tänapäeval teadlikult loomasõbralik. Selleks, et eetiliste valikute tegemine kergem oleks, soovime oma julmusevaba moeetenduse raames tutvustada kohalikke disainereid, kes loovad moodi loomade heaolu silmas pidades. Leiame, et ükski loom ei pea kannatama sellepärast, et inimene soovib olla ilus või moodne. Kaunis saab olla ka loomasõbralikult!" rääkis ta.