Tiit Trofimov: elada tuleb oma tões ja väes!

Kui mees saab endaga parema kontakti ja elab oma tõekspidamiste järgi, ei vii ükski naise emotsioon teda keskmest välja. Ta teab, et naine testib teda alateadlikult igal sammul, et kontrollida, kas mees elab oma tões ja väes ning on võimeline talle igas olukorras turvatunnet ja armastust pakkuma või laseb ta end igast väiksemast asjast kõigutada. Kui naine suudab mehe pidevalt keskmest välja viia, peab mees enda sees vastavad teemad ära lahendama. Mis see on, mis tegelikult ärritab? Mille ees sa hirmu tunned?

Hoolitse pidevalt selle väikese lapse eest, kes su sees on, et ta tunneks ennast täiesti turvaliselt ega peaks väljastpoolt millelegi kinnitust otsima. Kui ühe partneri sisemine laps ei tunne ennast hästi, hakkab teine talle isaks või emaks ja hoiab tal piltlikult öeldes kogu aeg käest kinni. Kui see käsi hakkab ära kaduma, tekib paanika. Kui sa kellegi teise käest kogu aeg kinni hoiad, ei saa sa kunagi päris ehedaks iseendaks. On ülioluline endas kindel olla ja teada, et kui partner su kõrvalt lahkub, ei juhtu sinu põhiolemusega midagi. Sina oled ikka see, kes sa oled.

Ole sa naine või mees, kui tahad kirge hoida, ela oma tões, sest sellised inimesed on äärmiselt ligitõmbavad. Mida enesekindlam sa oled, mida paremas kontaktis sa endaga oled, seda köitvam see on. Paljud mehed muutuvad tuhvlialuseks sellepärast, et nad arvavad, et just seda naine tahab. Naine arvab ise ka, et on väga tore, kui mees iga nipsu peale püsti hüppab ja jookseb, aga tegelikult jääb naise kirg sellise mehe vastu aina väiksemaks ja väiksemaks, kuni kaob sootuks. Naised ei taha seda tunnistada, aga mida metsikum mees on, seda rohkem ta naisi ligi tõmbab. Mingi suvaline mehekrants, kes röhitseb ja peeretab, aga ütleb alati ausalt välja, mida ta tahab, köidab naist palju rohkem kui see karvasussidega tõukoer, kes tal kodus on.

Mulle meenub oma terapeudipraktikast üks juhtum, kus ühe poole soovid ja vajadused olid nii maha surutud, et see mõjutas ta füüsilist tervist.