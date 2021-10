NÄDALA TAROSKOOP | On aeg panustada sellesse, millest unistad, sest toimub jõuline edasiliikumine

Nädala kaartideks on sauade kuus ja sauade kaks. Hoolimata kõigist takistustest, mis sinu teele võivad sattuda, liigud sa siiski oma elus paremuse poole ja ületad raskused. Sind võivad oodata ees lausa füüsilised muutused - kolimine, töökohavahetus, oluline väljasõit, mõne sõbra või sugulase külastus. Selleks, et kõigest oma elus toimuvast võtta parim, pead sa suutma säilitada harmoonia ja rahu iseenda sees. Märka, kas oled teadlikult kohal või mitte. On tähtis, et sa ei kalduks oma igapäevatoimetustes ja suhtlemisel liigselt ühele või teisele poole, vaid suudaksid hoida erinevad eluvaldkonnad enda jaoks tasakaalus.

Suhete osas on praegu ees ootamas jõulised arengud ja sündmused, mis mängivad olulist rolli tulevikku silmas pidades. Suhtlemisel ole avatud, isegi siis kui see tundub vahel raske. Ole kannatlik, ära anna hinnanguid, mis tulenevad sinu enda minevikust pärit kogemustel või hirmudel. Leia endas julgus oma mustritele ja käitumismallidele otsa vaadata, nii saad need enda jaoks selgeks mõelda ning õpid nii iseennast kui ka oma partnerit paremini tundma.

Tööasjad peaksid sel nädala sujuma üsna hästi ning sinuni jõuab nii mõnigi uus idee või projekt, mida saad enda jaoks tööle rakendada ja sellest kasu teenida. Hea oleks üle vaadata oma kulud ja tulud ning võimalusel mõnded väljaminekud koomale tõmmata või hoopis likvideerida. Nüüd on tähtis, et järgiksid oma sisetunnet, sest see annab sulle märku, millal tegutseda, millal oodata, kuhu oma energia suunata või millest pigem eemale hoida.

Tervise eest tasub hoolitseda enda immuunsüsteemi turgutades. Kuna pimedam aeg jõuab tasapisi aina lähemale ja lähemale, siis tasuks hakata teadlikult panustama enda meelerahu suurendamisse, rahulikuma rütmi sissejuurutamisse ja soojendavate toitude-jookide tarbimisse. Kuna välist soojust ja valgust jääb aina vähemaks, siis on oluline, et oskaksid enda sisemise lõkke põlemas hoida.

NÄDALA ÜLEVAADE 11.10 - 17.10

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)