On aeg võimendada südame ja hinge valgust ning sisemist tuld

Kui eemaldume mustvalgest maailmapildist ning kohtumõistmise vajadusest, võime leida oma elus rahu, harmoonia ja täiuslikkuse. On aeg võtta oma vägi tagasi ja tunnetada enda sisemist lõpmatut potentsiaali.

Uue tasandi energia ja värske puhang loomise jõudu avab nüüd võimalused uuteks algusteks. Nüüd ilmneb selgelt, milleks eelnevad piirangud, surve ja teised rasked õppetunnid sind ette on valmistanud. Üks etapp on lõpetatud ja algab hoopis erineva energiaga periood.

Minevikust sisseharjunu ja seni hästi teeninu ei kanna enam edasi, aeg on end minevikust lahti siduda ja elu ning oma sisehäält usaldades julgelt ees ootavasse tundmatusse astuda. Elu pakub sulle nüüd märke, vihjeid ja vastuseid, julge ainult küsida ja märgata.

Ela iga päeva teadvustades, et elu pöördub sinnapoole, kuhu suunad oma energia, mõtted ja emotsioonid. Päevade lühenedes ja pimeda aja kasvades on vaja enam võimendada südame ja hinge valgust ja sisemist tuld. Vaikne meel, rahulik ja rõõmus süda ning tänutunne viivad meid edasi, vastu uutele horisontidele, uutesse maailmadesse, mille kujundajaiks oleme me ise.