IGA KÜMNES NOOR ON DEPRESSIOONIS | Oktoober ehk vaimse tervise kuu on suunatud üksildustundega hakkamasaamisele

Ka sõltumata kriisist on üksildusest saamas järjest individualiseeruva ühiskonna varjupool, millega toimetulekuks on vaja juba varakult oskusi omandama hakata. "Pidev kiire tempo ja võimetus leida aega pere, sõprade ja teiste lähedaste jaoks tõukab inimesi järjest suuremasse üksildusse. Ometi on head suhted meile oluliste inimestega meie vaimse tervise üheks alustalaks," rääkis vaimse tervise kuu ja messi eestvedaja VATEK-i juht Ott Oja. "Samas võib vaikus ja omaetteolemine olla ka täiesti nauditav, kui on olemas kindlustunne, et tähenduslikud ja hoolivad kontaktid on käeulatuses. Üksildus, kust ei ole võimalik isegi soovi korral väljuda, on seevastu üks raskemini talutavamaid tundeid, mida peetakse üheks suurimaks riskiks vaimsele tervisele," lisas Oja.