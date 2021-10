Mida teha, kui lapse valukeha aktiveerub?

Lapsed ei lase end petta vanematest, kes püüavad oma valukehasid nende eest varjata, kes lausuvad teineteisele: "Me ei tohi laste nähes tülitseda." Tavaliselt tähendab see, et ajal, mil vanemad viisakat vestlust arendavad, täidab kodu negatiivne energia. Allasurutud valukehad on äärmiselt mürgised, isegi mürgisemad, kui avalikult aktiivsed valukehad. See psüühiline mürk imbub lastesse ja aitab kaasa nende endi valukehade arengule.

Kui last tabab valukehahoog, ei saa sa just palju ette võtta. Võid vaid kohal olla, et see sinus emotsionaalset reaktsiooni esile ei kutsuks. Lapse valukeha saaks sellest vaid jõudu juurde. Valukehad võivad olla väga dramaatilised. Ära mine sellega kaasa. Ära võta seda liiga tõsiselt. Kui valukeha käivitas luhtunud soov, ära anna nüüd nõudmistele järele. Muidu õpib laps: "Mida õnnetum ma olen, seda suurema tõenäosusega saan oma tahtmise." See valem põhjustab hilisemas elus väärtalitlust. Sinupoolse reaktsiooni puudumine ärritab valukeha ning ta võib enne vaibumist lühiajaliselt hoogu juurde saada. Õnneks on laste valukehahood üldjuhul lühemad kui täiskasvanutel. Veidi aega pärast valukeha taandumist (või näiteks järgmisel päeval) võid lapsega juhtunust vestelda. Ent ära lapsele valukehast räägi. Esita pigem küsimusi. Näiteks: "Mis sulle peale tuli, kui sa muudkui karjusid? Kas sa mäletad? Mis tunne sul oli? Oli see hea tunne? Kas sellel, mis su enda võimusesse võttis, on nimi ka? Ei ole? Kui sel oleks nimi, milline see oleks? Kui võiksid seda näha, milline see välja näeks? Kas oskaksid sellest pildi joonistada? Mis sellest sai, kui see minema läks? Kas see uinus? Kas sa arvad, et see võiks tagasi tulla?" Need on vaid mõned võimalikud küsimused.