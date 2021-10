Täna on 10.10! Mis on selle numbri ajalooline, müstiline ja numeroloogiline tähendus?

Iidsed pütaagorlased pidasid number kümmet täiustumise ja täiuslikkuse arvuks, kuna kümme on nelja esimese numbri (1+2+3+4) summa.

Ka teised rahvad on pidanud number kümmet oluliseks. Mahayana-budismis on bodhisattva (virgumisolendi) tee kõigile kättesaadav vaimse arengu tee. Enne Buddhaks saamist on sellel kümme astet: rõõmus (heldus), veatu (kõlblus), särav (kannatlikkus), lõõmav (tarmukus), raskesti saavutatav (mõtisklemine), kohalolek (tarkus), kaugeleminev (oskused), kõikumatu (otsustusvõime), taiplik meel (vägi) ja dharma pilv (mõistmine).

Peaaegu kõik tänapäeva mõõtühikud toetuvad kümnendsüsteemile. Seda tundsid juba ka kreeklane Aristoteles ja roomlane Ovidius, kes pidasid süsteemi alguseks kümne sõrmega arvutamist.

Ajaühikutes esineb kümme küll harva aga päris tundmatu pole see sealgi. Muistsetel egiptlastel oli näiteks kümnepäevane nädal, aastasse mahtus neid kolmkümmend kuus. Nädalatest jäi välja viis lisapäeva.

Piiblis on number kümme väga tuntud. Noa, kes pääses suurest veeuputusest, oli pärast Aadamat just kümnes sugupõlv. See oli aeg, mille jooksul jõudis kurjus maa peal seemneid külvata ja Jumal pidi selle hävitamiseks midagi ette võtma. Ta saatis veeuputuse ja sellest algas uus ajajärk.

Hävingule määratud Soodoma linna oleks võinud päästa kümme vaga inimest. Iisraellaste Egiptusest pääsemisele eelnes kümme nuhtlust. Moosese saadus seadusetahvleil oli just nimelt kümme käsku.

Vanas Kreekas usuti, et 10. kuupäeval sündinud poisslapsed on eriti õnneliku saatusega. Vanas Egiptuses tähistas number kümme Isist ja Osirist. Kabalas tähistab number kümme Elupuud. Taro kaartidel on number kümme õnneratas, mis tähistab elu tsüklilisust, ühe etapi lõppu ja teise algust ehk täiuslikku ringkäiku.

Kuna kümme sisaldab arvude süsteemi algust ja lõppu, peidab see endas kõiki arvusid ning seega ka kõiki võimalusi. Niisugust tõlgendust kinnitab ka see, et märklaudadel on kümme keskpunktiks ja täistabamuseks.