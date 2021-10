Šokifaasiga toimetulek: valu tuimestamine lükkab valu tekitajaga tegelemist ainult edasi

Päriselt pole see muidugi võimalik, aga šoki kestvus pikeneb pidurdamise tõttu oluliselt ja mõnel puhul võib see saada ka ohuks inimese psüühikale. Šokis olles on meil justkui pidur ja gaas korraga peal. Olles suurte muutuste keskel, tajume oma elu peadpööritava kiirusega kuristikku tormamas, aga samas võtame endale pidurdades aega toimunuga tasapisi kohaneda. Rallisõiduoskustega autojuht kasutab seda võtet libedal teel kurvi läbimiseks, aga ta saab seda teha vaid lühiajaliselt, muidu kuumenevad pidurid ja auto mootor üle. Ka šokiperiood ei saa kesta väga kaua. Enamasti arvatakse, et šokiperiood ei võiks kesta üle 48 tunni. Kogemus ütleb, et inimene talub ära ka veidi pikema šokiperioodi, aga kindlasti varitseb pikas šokiperioodis psüühika ülekuumenemise oht.

Nüüd mõni sõna teisest aspektist, kuidas šokis olijat toimetulijana julgustades võib šokiperioodi ohtlikult lühendada. Kui hakata inimesele sellisel ajal, kui ta on juba mõndagi oma olukorra tegelikkusest mõistnud ja tajub selgelt elu purunemist, sisendama, et ta on tugev ja tuleb kõigega toime, siis võib see mõjuda osatamisena, võimatu kohustusena või annab see lihtsalt ahastavale inimesele tunda, et teda ei mõisteta ja ta on täiesti üksi jäetud. Enamasti kiirendab šokiperioodi kulgu just oma valukogemusega üksi jäämise tunne - kui inimene tajub, et ta on oma valu ja olukorraga üksi ning teistelt pole mõistmist ja abi loota. Ta on seetõttu sunnitud kiiremini otsa vaatama reaalsusele, muutustele, milleks ta pole veel tegelikult valmis. Inimene mõistab, et ta peab üksi toime tulema, ja mobiliseerib kõik oma jõuvarud. Parimal puhul suudab ta tõsiste pingutustega edasi liikuda, kulutades kriisiprotsessi alguses suure hulga vajalikku energiat, mida oleks hoopis hiljem hädasti tarvis. Halvemal puhul saab inimene seesugusest kiirsööstust psüühilise trauma. Kõike seda on üksi kandmiseks liiga palju ja traagika ujutab inimese üle. Tal ei jatku piisavalt eluväge, et kaotusele ja muutuste tulvale vastu panna. Traumapsühholoogias kasutatakse selle kohta terminit, et inimesel ei jätku piisavalt säilenõtkust (ingl k resilience resources) käesoleva elutraagikaga toime tulekuks.