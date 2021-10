Alkeemia lugemisnurk | Tiit Trofimov: enesekindlad mehed kasvavad neist poistest, keda isa on toetanud, julgustanud oma teed käima ja vajalikul hetkel tunnustanud

Teades, et isateema on meeste jaoks väga oluline, kutsusin ühte meeste laagrisse üksikisast sõbra Einar Tamme ja palusin tal oma 14-aastase poja kaasa võtta. Einaril on lastega ülimalt tugev side, ta on neid armastuse ja aktsepteerimisega kasvatanud. Nende omavaheline hea suhe paistis loomulikult kõigile silma ning need ülestunnistused ja peegeldused, mis teistelt meestelt laagri lõpuks tulid, olid tõesti väga liigutavad. Üks mees tänas neid, et nad näitasid, et selline isa-poja suhe on üldse võimalik - see muutis tema otsust ise mitte kunagi lapsi saada. Ka mul endal hakkasid seda ülestunnistust nähes pisarad jooksma, sest hingede laiali laotamine oli sel hetkel lihtsalt nii võimas.

Üks mees rääkis oma rängast lapsepõlvest ja karmist isast ning ütles, et tal endal pole õnnestunud lapsi saada. Raske lapsepõlv on muide üsna sage põhjus, miks mõned mehed lapsi ei saa. Võib juhtuda, et nad on endale lapsepõlves bloki peale pannud ja otsustanud, et nemad küll ühtegi last sellesse kohutavasse maailma ei too. Sellepärast soovitan meestel, kelle seeme ei ole aktiivne, minna rännakuterapeudi juurde ja tegeleda lapsepõlve teemadega. Sellise bloki saate maha võtta ainult teie ise, kui annate andeks oma vanematele või kellelegi teisele, kes teile lapsepõlves kannatusi põhjustas. Tavaliselt mehed sellist asja muidugi ei usu. Nemad arvavad ikka, et kui arst on öelnud, et nemad selles elus lapsi ei saa, siis nii on. Selline uskumus on programm, mis ei lasegi vastupidisel juhtuda ja nad ei saagi lapsi. Sama tulemuse annab ka ennustaja juures käimine, kui teda täielikult uskuma jääda. Ennustaja ju ütles... Mis ma siin ikka enam elan või teen. Ennustaja ütles midagi sinu selle hetke energia põhjal, aga kõik on muutumises. Kui sulle öeldakse, et sa võid aasta pärast ära surra, siis võib-olla on su immuunsüsteem sel ajal nii viletsas seisus ja eluenergia nii nõrk, et ta ei saagi sealt muud välja lugeda. Tegelikult helistab ennustaja sulle elukellukest: halloo, kui elada tahad, võta kiiresti midagi ette ja tee muudatusi. Kui sa jääd kinni sellesse, mida arst või ennustaja ütles ja kaotad lootuse, ei lase sa juhtuda neil asjadel, mis peaksid juhtuma.