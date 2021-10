Mis juhtub pärast keha mahajätmist ehk üleminekuprotsessi, mida nimetatakse surmaks?

Sa oled elanud lõpmatus minevikus. Sa hakkad elama lõpmatus tulevikus. Ja seetõttu ei peaks sa muretsema elu lakkamise pärast füüsilises kehas. Sinu suurim mure peaks olema see, kas sa oled teinud kõik, mida tahad teha - Jumala jaoks, enda jaoks, oma perekonna jaoks, oma lemmikhuvide kaudu inimkonna jaoks -, enne kui su keha enam ei toimi ja sinust saab nii-öelda vaim. Ja nagu me igapäevaste uudiste põhjal näeme, ei tea inimene kunagi, millal selle elu võimalused tema enda või ta lähedaste jaoks lõpevad.

Surmale pööratakse suurt tähelepanu, aga tegelikult pole surma olemas. Seda räägivad meile surmalähedased kogemused. Surm on nimetus protsessile, mil füüsilises kehas tegevus lakkab - kõigepealt ajus, südames, seejärel mujal. Aga see ei tähenda elu ega teadvuse ega hinge lõppu. See ei tähenda, et sinu eksistents lõpeb. See pole nii, et sa lähed kas taevasse või põrgusse. Sul lihtsalt pole enam füüsilist keha. See on peamine muutus.

Kui hülgame oma füüsilise keha, oleme juba valmis järgnevaks. Läbi kogu elu on iga meie mõte, emotsioon ja tegu kantud Jumala energiast. Me teeme oma tegusid valgusega, mis tuleb meie südame Jumalikust Allikast. Ja see energia on kristallselge elu hoovus.

Me lisame omalt poolt sellesse hoovusesse kas puhtust või midagi negatiivset nagu kadedus, viha, hirm, kahtlus ja masendus. Need vastuolulised vibratsioonid koormavad teisi. Need takistavad ka meid ennast ja tekitavad negatiivsuse kogumi. See negatiivsus püsib, kuni muudame oma vihkamise armastuseks, südamekalkuse halastuseks ja andestuseks, võitlevad energiad rahuks. See, kuidas me kasutame jumalikku energiat, kuhjub meie elude jooksul ja määrab paljuski ära selle, mis juhtub meiega elude vahepeal.