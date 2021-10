Tänasest saab taevas näha drakoniidide tähesadu

Õhtutundidel lendavad Lohe tähtkuju ehk Draco pea juurest üle taeva meteoorid. Selle tähtkuju järgi ongi nad endale nimeks saanud drakoniidid. Meteoorisadu on nimetatud ka giakobiniidideks need maha jätnud Giacobini-Zinneri komeedi järgi.

Tähesadu on kõige paremini jälgitav just enne südaööd ehk hilistel õhtutundidel. Seekord on tegu üsna aeglaselt üle taevalaotuse liikuvate lendavate tähtedega ning neid pole näha rohkem kui vaid mõni tunnis. 1933. ja 1946. aasta oktoobrikuus nähti lausa tuhandeid sabatähti tunnis. Aastal 2011 nähti taevas kihutamas kuni 600 drakoniiti tunnis. Seekordne tähesadu jääb küll kordades väiksemaks, kuid on hea ilma korral siiski nähtav.