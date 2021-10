Käes on maagiline Kuu loomise aeg: kuidas soovida noorkuusoove, mis lähevad täide?

Noorkuu on uue tsükli algus ning selle jõudu saab igaüks enda hüvanguks kasutada. See on aeg, mil enda eesmärgid ja soovid läbi mõelda ja kirja panna, neile väge anda. Tavaliselt tehakse plaanid ja sõnastatakse soovid algavaks neljanädalaseks kuutsükliks, ent võib paika panna ka pikemaajalisi plaane ning olulisi soove igal noorkuupäeval korrata.

Kuna Kuu liigub sodiaagiringil kiiresti, siis on noorkuufaas astroloogiliselt väga lühike - umbes 8 tundi, sealt edasi on tegemist juba kasvava Kuuga. Seetõttu on parim aeg soovimiseks 8 tunni jooksul pärast Kuu loomist!

Et soovida, on vaja leida võimalus segamatult üksinda olemiseks. Seda võib teha toas, ent võib ka õue minna, soovid looduse keskel olles sõnastada ja Universumisse teele saata. Tähtis on see, et saad olla üksi, segamatult mõelda ja tunnetada, iseendaga kooskõlas olla. Sellisel viisil saavutad kooskõla ka Universumiga.

Soovimine on tuleviku planeerimine, otsuse tegemine, ka vastutuse võtmine. Sest soovime ju muudatust oma ellu, see tähendab, et elu hakkab muutuma, sellega tuleb kaasa minna ja soovi täide mineku suunas tegutseda! Soovides väljendame selgelt ja jõuliselt seda, mida me elult tahame!

Noorkuu ajal tasub enda jaoks käsitsi kirja panna kuni 10 soovi, mis antud hetkel kõige olulisemad näivad. Palju annab juurde noorkuu märgist lähtumine ning see, milliseid teemasid noorkuu parasjagu Su isiklikus sünnikaardis avab. (Need on teemad, mida käsitlen täpsemalt töötubades.)

✨✨✨SOOVIMISE REEGLID:✨✨✨