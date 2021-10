KUULA ALKEEMIA PODCASTI | Tiit Trofimov: teekond peast südamesse võib minna raskustega, aga on seda väärt

Tiit Trofimov on vaimse tervise edendaja Eestis, ta on joogaõpetaja, massöör, ürituste korraldaja ja nüüd ka autor, sest kirjastuselt Pilgrim on ilmunud koostöös Jaana Malinguga raamat "Lõpp on algus". Alkeemia podcasti intervjuu ajal oli raamatu pealkirja mõte veel "Teekond südamesse", aga nagu Tiit selle peale muhedalt kommentaariks ütles: "Kõige kindlam asi siin elus on see, et kõik on kogu aeg muutuses!". Otsustasime siiski uut saadet mitte salvestama hakata, sest inimlikkus on ilus ja kuigi pealkiri muutus, siis sisu jäi siiski samaks - Tiidu teekond peast südamesse.

"Vahel on vaja õppida teiste vigade pealt, et ise kiiremini kohale jõuda," ütleb Tiit põhjenduseks, miks ta oma 50. juubeliaastaks on elulooraamatu välja andnud. "Samas näen kõrvalt, et paljud loevad raamatuid ja hakkavad teooria peale teooriat tegema. See aga ei toimi. Kõik toimib läbi enda kogemuse. Ja mul neid kogemusi jagub korralikult!" naerab Tiit oma madala häälega naeru. Ta rõhutab, et kuigi praktika on parim õpetaja, siis teiste kogemuste kuulamine-lugemine avardab silmaringi, toob uusi taipamisi ja võib olla oluliseks õpetajaks.

Miks peas elamine nii halb on?

Inimene on mõtlev olend, kes armastab loogikat, ratsionaalsust, eesmärke ja tegutsemist, plaane ja korrapärasust. Mis selles nii halba on, et üha enam räägitakse "peast ära tulemisest" ja rõhutatakse läbi südame elamise "õigsuses"?

"Kuhu see loogikale tuginedes elamine meid viinud on? Maailm on ummikusse jooksnud!" lajatab Tiit konkreetselt. "Inimeste pead on täis sünnist saati sinna topitud kontseptsioone, programme, lugusid, hirme ja raame. Lapsel ei lasta ise asju kogeda ja oma tõde leida, vaid pannakse peale raamid ja reeglid, mismoodi "maailm käib". See ei jäta ruumi südamega elamisele, kirglikkusele, elurõõmule, uudishimule ja spontaansusele!" ütleb Tiit, kes tõdeb, et kui täiskasvanuna see teekond peast südamesse ette võtta, siis ei pruugi rajal olla ainult ilusad asjad. Tavaliselt polegi.

Südame järgi elamine ei pruugi olla kerge