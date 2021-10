Kuidas pääseda kehatarkusele ligi?

Kaks efektiivsemat küsimust, mida küsida endalt selleks, et õppida ära tundma intuitsiooni märguannet:

Mida ütleb selle kohta su kõhutunne?

Mida arvab su süda, et tegema peaksid?

Enamikul meist on kusagil kehas see mingisugune "tunne", kui asi on meie jaoks õige. Vahel võib rasketes olukordades see "õige tunne" olla isegi usaldusväärsem kui sõnad ja loogika. See on osalt seetõttu, et su kehalised instinktid on peaksitest ja väliste mõjude manipulatsioonist vähem mõjutatud.

Võta nüüd hetk, et teadvustada seda, kui sa intuitiivselt tead, et miski on õige või mitte.

Mõtiskluskoht: Teadmine, et asi on õige

Meenuta mingit aega, kus sa lihtsalt "teadsid", et asi on õige.

Mis tunne see oli ja kus oma kehas sa seda tundsid?

Nüüd meenuta mingit aega, kui sul oli millegi või kellegi osas halb tunne ja sa "teadsid", et asi pole su jaoks õige.

Paljude inimeste jaoks on see tunne, et miski on õige, kuidagi suur ja vabastav. Vastukaaluks aga see tunne, et miski on vale - kitsas ja pigistav.

Kehatarkuse kuulamine ei garanteeri, et sul on alati õigus - peaksid sellele siiski mõistlikult lähenema ja leidma tasakaalu selge mõistusega. Teisalt aga tähendab kehatarkuse ignoreerimine või allasurumine seda, et ignoreerid nii tervest mõistusest kui ka sügavast teadmisest tulevat lisainfot.

Kui tihti on sul olnud intuitsioon, mida sa pole kuulanud ja oled seejärel seda kahetsenud? Või teisalt - kui tihti oled sa järginud oma intuitsiooni ja soovinud, et sa poleks seda teinud? Selliseid küsimusi õppivatelt arengutreeneritelt küsides kipuvad vastused kalduma tugevalt selle poole, et nad soovivad, et oleksid rohkem kuulanud ja järginud oma intuitsiooni. Õige sisetundega häälestunult võid alati võtta hetke, et kontrollida oma kõhutunnet ja südamehäält.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Duncan Coppocki raamatust "Avasta oma mina jõud".