Alexis Varnum: säilita rahu ja ära mine kiirustamisega kaasa

Veel endiselt on aktiivsed ka vanad mustrid ja harjumused, millest pole nii kerge väljuda, sest harjumused oleme me loonud ju aastatega. Nüüd saame jälgida, mis on kasvanud ilma meie osaluseta. Pinnale võib ilmuda see, mida Sa üldse pole osanud oodata. Sündmused võivad tunduda ebaloogilised ja ootamatusi võib ilmuda igal sammul.

Me võime varsti näha tõelist etendust, kus näitlejad paljastavad oma tõelise pale. Absurdseid olukordi võib ilmuda ka igapäevastes situatsioonides. See, mis pole varem töötanud, hakkab töötama, see, mis oli kaotatud, ilmub nähtavale, tellid midagi ja saad hoopis muud, ootad ühte, saad teist. Taas võib aktiivseks muutuda see, mis on olnud unustatud. Asi on selles, et me juba elame samaaegselt mitmest reaalsuses, kuid ei oska erinevusi veel märgata.

Oktoobrikuu kaootilisuses aitab elada see, kui Sa oled järjekindel endaga, ehk ära viska iseennast äärmustesse, eriti kui miski ei vasta Sinu ootustele. Sul on võimalus säilitada iseennast maailma kaootilisuses. Kui Sa ise sisemiselt oled stabiilne, siis välismaailma sekeldused ei mõjuta Sind.

Kui keegi mõnel hommikul hakkab kõrval närveerima ja Sa ütled endale: "Rahu, aega on, ma olen seal, kus ma olema pean, siis ka õhtuks Sa oled seal, kus Sa pead olema."

Mida stabiilsem Sa oled, seda enam sündmusi töötavad Sinu kasuks. Oktoobrikuus Sa saad jälgida, kuidas inimesed jooksevad edasi-tagasi ja askeldavad ning Sa tunned, et nende käitumine on ebaloogiline ja vahest lihtsalt lausa hullumeelne. Nende otsused võivad olla vasturääkivad ja järeldused absurdsed.