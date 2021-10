Viis vajadust, mis peegeldavad paarisuhte tervist

Olen näinud terapeudina nii neid näiteid, kus mugavustsooni jäädakse kui ka selliseid, kus võetakse risk ja minnakse vastu tundmatule tulevikule. Enamik viimaseid näiteid mõjub inimesele esialgu raputavalt, aga ka värskendavalt, kuna saabub uus hingamine, eneseväärtus tõuseb uuele tasemele, avanevad uued uksed ja sageli pakub elu preemiaks mitmeid kingitusi.

Enda praegust suhet saad analüüsida järgnevate punktide alusel, mida võime nimetada paarisuhte viieks vajaduseks.

5 vajadust, mis peegeldavad paarisuhte tervist:

1. Vajadus olla nähtud. Märka oma vajadusi ja räägi nendest! Kas saad partneriga vabalt rääkida sellest, mis su sees tegelikult toimub, millised on sinu unistused, millised on sinu soovid ja vajadused? Me ei suuda (enamasti) teise inimese mõtteid lugeda, vaid tõlgendame kuuldut ja nähtut läbi iseenda kogemuste prisma ja mitte kunagi ei ole see sama, mida teine mõtles. Seega tasub väsimatult küsida, kuulata ja ise ennast avada.

2. Vajadus öelda "ei". Kas sul on raske öelda "ei"? Kui leiad ennast olukorrast, et hoolitsed rõõmuga kõigi teiste eest peale iseenda, võid ühel hetkel kogeda, et jaks on otsas ja teed kõike rõõmutult. Sageli aitab iseenda tähele panemine erinevates olukordades, millistes ma suudan ennast kehtestada, millistes mitte. Oluline on öelda aegajalt „ei" kohustustele ja võtta aega iseendale ja see partneriga kokku leppida - nüüd on minu aeg. Olgu see siis trenn, jalutamine, magamine või ükskõik milline meelepärane tegevus.