Oktoobrikuu energiad 2021: Muutusi toimub nii sisemises kui ka välises elus, nii isiklikus kui ka kollektiivses plaanis

Liikvele minek toob intensiivsuse, kuna loobume olnust ja asume täielikult uutesse energiatesse. Võid end koguni läbipõlenu ja ülekoormatuna tunda, kui surud liiga kõvasti või üritad liiga palju korraga ette võtta. Võimalik, et kerkivad viha, rahutuse ja pettumuse tunded, mida kogu kuu jooksul tuleks teadvustada ja leida viisid need tunded vägivallatult vabastada. Kuu lõpp aga on avatud südamega suhtlemise ja hingesugulaste kohtumise aeg.

Kuuloomine on 6. oktoober kell 14:02, Päike ja Kuu on Kaalude märgis. Selle Kuuloomise energia soodustab oma elus tasakaalu ja harmoonia loomist. Nüüd on aeg leida kesktee, eriti vastandumistes ja konfliktsetes olukordades. Selle Kuuloomise energia on nii harmooniline, et isegi konfliktsetes situatsioonides võid avastada endas empaatia ja soovi mõista ning leida ühine keel. Nüüd tunned, et miski on jäädavalt läinud, et teha ruumi uue kasvuks. Kohe peale Kuuloomist saabubki uuega alustamiseks vajalik energia ja motivatsioon ning tunne, et oled valmis hakkama saama ka kõige keerulisemate ettevõtmistega.

Kuu keskpaik toob uue tasandi energia, loomise jõu, uued algused ja oma lõpmatu potentsiaali tunnetamise. On aeg keskenduda duaalsusest väljumisele ja liikuda üksolemise seisundisse. Selleks on vaja loobuda senistest uskumustest, heaks ja halvaks lahterdamisest ja läheneda kõigele neutraalsuse seisukohast. See võimaldab hoida avatud, uudishimulikku meelt, mis on vaba kohtumõistmisest. Kui eemaldume mustvalgest maailmapildist ning kohtumõistmise vajadusest, võime leida oma elus rahu, harmoonia ja täiuslikkuse.